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    02:24, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1,2 млн тенге штрафа выписали за нарушение саннорм в СКО в сентябре

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала сентября мониторинговые группы провели 182 рейда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил на брифинге, что проверили 1 035 объектов. К ответственности за нарушение ограничительных мер привлекли 20 человек на общую сумму в 1,2 млн тенге.

    «Продолжается работа по привлечению к ответственности лиц, нарушающих режим домашнего карантина. Выявили 54 человека, пытавшихся попасть на объекты, внедрившие «Ashyq». Ослабление ограничительных мер не повод для самоуспокоения, вирус все так же он смертельно опасен. Только вакцинация и соблюдение простых правил позволит нам вернуться к обычной жизни. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, мы обязаны будем ввернуться к жестким ограничениям», - сказал А. Жуматаев.

    Сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе характеризуется как относительно стабильная. За последние две недели зарегистрировано 1 058 случаев инфицирования коронавирусом. В сравнении с аналогичным периодом, отмечается незначительно снижение заболеваемости на 1,2%.

    С 28-го сентября в регионе начнут действовать новые ограничительные меры.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Бизнес Общество
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