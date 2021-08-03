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1,2 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

3 Августа 2021 16:24
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1,2 миллиона узбекистанцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – С начала прививочной кампании в Узбекистане 1,2 миллиона человек прошли полный курс вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава Республики Узбекистан, всего на сегодняшний день в стране использовано 8 009 376 доз вакцины, из которых первую дозу получили 5 231 451 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентом вакцины, соответственно, привились 1 992 981 и 784 944 узбекистанцев.

Всего полный курс вакцинации получили 1 232 807 узбекистанцев, что составляет порядка 3,5% человек от численности постоянного населения республики (34,5 млн на начало 2021 года).

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется четырьмя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001, российская «Спутник-V» и с 1 августа американская Moderna.

На фоне обострения эпидемиологической ситуации в республике 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 3 августа в Узбекистане принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.


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#Статистика   #Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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