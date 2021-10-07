1,2 миллиарда тенге направлено на реабилитацию людей с особыми потребностями в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылская область значительно опережает другие регионы Казахстана по показателям реализации программы реабилитации людей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева было отмечено, что в регионе проживает 45 541 человек с особыми потребностями, в том числе 6 645 детей.

Социальная поддержка людей с инвалидностью осуществляется по трем основным направлениям: назначены пенсии, социальные гарантии и пособия, оказываются социальные услуги.

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков сообщил, что в 2021 году на реабилитацию людей с особыми потребностями из республиканского и областного бюджетов выделено 1,2 миллиарда тенге. На эти деньги для 10 081 человека с особыми потребностями планируется закупить сурдо- и тифлотехнические средства, коляски, протезно-ортопедические средства, организовать санаторно-курортное лечение.

За отчетный период 9,1 тыс. человек с особыми потребностями были обеспечены 17,5 тыс. техническими средствами реабилитации, 6,4 тыс. – получили реабилитационные услуги, из республиканского и местных бюджетов выделено 966,7 миллиона тенге.

Показатели реализации программы реабилитации инвалидов составляют 78,1 процент при плане на 2021 год – 80 процентов. Среди регионов и городов республиканского значения Жамбылская область занимает первое место.

«Вопросы реабилитации и занятости людей с инвалидностью очень важны. Ответственные управления должны оказывать им содействие в трудоустройстве. Люди с особыми потребностями горят желанием работать. Но без поддержки им будет труднее осуществить свою мечту. Наша задача – убрать все барьеры. Эти люди должны наравне со всеми посещать объекты образования, получать гранты на открытие своего дела. Необходимо активнее вовлекать людей с инвалидностью в культурные и спортивные мероприятия», - отметил Бердибек Сапарбаев.

Аким области обратил внимание также на вопросы формирования доступной городской инфраструктуры для людей с особыми потребностями. Он поручил департаменту Комитета труда, социальной защиты и миграции принять соответствующие меры.

По информации Жорабека Баубеков, адресная социальная помощь назначена 56 724 жителям из 11 265 семьи.

«Жители из социально уязвимых категорий населения должны постоянно ощущать поддержку государства. Все социальные выплаты жители должны получать вовремя», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что по проекту «Qamqor» в регионе работают 12 социальных магазинов, призванных оказывать поддержку нуждающимся. В магазинах предлагается в основном одежда. Благодаря социальным магазинам, помощь получили уже около тысячи семей.

«Управлению по вопросам молодежной политики надо и дальше продолжить работу в этом направлении, привлекать как можно больше волонтеров и регулярно проводить благотворительные акции. Продукты питания по низким ценам можно купить в социальных павильонах. Этот вопрос должны держать на контроле представители управления сельского хозяйства», - поручил глава региона.

Бердибек Сапарбаев потребовал ускорить в Майской роще строительство центра иппотерапии для людей с ограниченными возможностями, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.