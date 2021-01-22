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    16:38, 22 Январь 2021 | GMT +6

    1 158 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 1 158 человек, инфицированных коронавирусом, проходят лечение в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, в Атырауской области за прошедшие сутки выявлено 111 человек, заболевших коронавирусом. Среди инфицированных 29 пациентов из города Атырау. В результате скрининга был выявлен 71 заболевший на месторождении Тенгиз. Из Жылыойского района - 2, Кызылкогинского - 2, Индерского - 1, Исатайского - 1, Макатского - 1, Курмангазинского - 4 человека. Заболевание у 26 инфицированных коронавирусом протекает с соответствующими симптомами.

    За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровели 63 пациента. В настоящее время в домашних условиях получают лечение 166 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 103 человека, в районных инфекционных стационарах - 41. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 848 человек.

    Атырауская область по темпам распространения коронавируса остается в «красной» зоне.

    Как ранее сообщалось, на Тенгизском месторождении в Атырауской области откроют дополнительные карантинные места. Такое поручение дал главный санитарный врач региона.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Общество Статистика Минздрав РК
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