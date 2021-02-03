АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 1 124 человека лечатся от коронавируса в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, за прошедшие сутки зарегистрировано 52 заболевших коронавирусной инфекцией. Среди них 1 пациент из города Атырау. В результате скрининга был выявлен 51 заболевший на месторождении Тенгиз. Заболевание у 11 человек протекает с соответствующими симптомами.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 345 пациентов, в областном инфекционном стационаре находятся 73 человека, в районных инфекционных стационарах - 23, в стационарах на Тенгизе лечатся или наблюдаются медиками 683 человека.

За минувшие сутки в регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 76 человек.

По темпам распространения коронавируса Атырауская область находится в «желтой» зоне.