1 120 293 жителей Жамбылской области предварительно насчитали в ходе подготовительного этапа переписи населения
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О значении и проблемах переписи населения говорилось на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О подготовке и проведении национальной переписи населения рассказал руководитель департамента статистики Сырым Мадиев.
По словам спикера, подготовительный этап переписи населения проведен с 1 по 30 июня. Интервьюеры совершали обход по каждому населенному пункту для уточнения адресов жилых и нежилых помещений, а также фактического числа проживающего в них населения.
По предварительным данным, численность населения области составила 1 120 293 человека.
С 1 сентября по 15 октября жители смогут в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме, отметил спикер.
«В ходе проведения первого этапа выявлены проблемные вопросы. В некоторых населенных пунктах Жуалынского, Кордайского, Рыскуловского районов необходимо срочно принять меры по улучшению качества мобильной связи», - сказал Сырым Мадиев.
Он отметил, что акиматам Тараза и районов совместно с департаментом полиции области нужно обеспечить безопасность интервьюеров.
«В Сарысуском, Таласском, Рыскуловском районах наименования некоторых населенных пунктов по классификатору административно-территориальных объектов и адресному регистру не совпадают», - отметил Сырым Мадиев.
Глава региона поручил акимам этих трех районов решить эту проблему.
«Необходимо актуализировать перечень всех населенных пунктов, в том числе особое внимание уделите дачным массивам города, отдаленным селам и селам, расположенным на границе. Предстоящая перепись населения имеет большое социально-экономическое значение. Данные, полученные в ходе переписи населения, позволят охватить государственной поддержкой каждого жителя», - отметил аким области.
Бердибек Сапарбаев поручил усилить информационно-разъяснительную работу и регулярно публиковать более подробную информацию о переписи населения, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.
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