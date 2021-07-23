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1 120 293 жителей Жамбылской области предварительно насчитали в ходе подготовительного этапа переписи населения

23 Июля 2021 10:45
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1 120 293 жителей Жамбылской области предварительно насчитали в ходе подготовительного этапа переписи населения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О значении и проблемах переписи населения говорилось на совещании в режиме видеоконференцсвязи под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О подготовке и проведении национальной переписи населения рассказал руководитель департамента статистики Сырым Мадиев.

По словам спикера, подготовительный этап переписи населения проведен с 1 по 30 июня. Интервьюеры совершали обход по каждому населенному пункту для уточнения адресов жилых и нежилых помещений, а также фактического числа проживающего в них населения.

По предварительным данным, численность населения области составила 1 120 293 человека.

С 1 сентября по 15 октября жители смогут в онлайн-режиме на специализированном сайте sanaq.gov.kz ответить на все вопросы, которые будут задаваться в рамках переписи. Традиционный сплошной обход пройдет с 1 по 30 октября, и будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн-режиме, отметил спикер.

«В ходе проведения первого этапа выявлены проблемные вопросы. В некоторых населенных пунктах Жуалынского, Кордайского, Рыскуловского районов необходимо срочно принять меры по улучшению качества мобильной связи», - сказал Сырым Мадиев.

Он отметил, что акиматам Тараза и районов совместно с департаментом полиции области нужно обеспечить безопасность интервьюеров.

«В Сарысуском, Таласском, Рыскуловском районах наименования некоторых населенных пунктов по классификатору административно-территориальных объектов и адресному регистру не совпадают», - отметил Сырым Мадиев.

Глава региона поручил акимам этих трех районов решить эту проблему.

«Необходимо актуализировать перечень всех населенных пунктов, в том числе особое внимание уделите дачным массивам города, отдаленным селам и селам, расположенным на границе. Предстоящая перепись населения имеет большое социально-экономическое значение. Данные, полученные в ходе переписи населения, позволят охватить государственной поддержкой каждого жителя», - отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев поручил усилить информационно-разъяснительную работу и регулярно публиковать более подробную информацию о переписи населения, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Перепись населения  
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Автор:

Галина Скрипник

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