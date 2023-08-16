1 116 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылцы активно информируют правоохранительные органы о противоправных фактах, связанных с наркоманией. В прокуратуре Жамбылской области обобщили предварительные итоги пилотного проекта в сфере противодействия синтетическим наркотикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, для повышения эффективности противодействия наркообороту 10 июля прокуратура Жамбылской области презентовала телеграм-бот «NARKO SHEKTEU TARAZ». Функционал канала предусматривает возможность упрощенного размещения информации по таким направлениям, как обнаружение сайтов (ссылок), содержащих рекламу и предложений по приобретению наркотических средств, информирование по закладкам, по наркопритонам, местам изготовления и употребления наркотиков. https://www.inform.kz/kz/zhambyl-oblysy-prokuraturasy-narko-shekteu-taraz-telegram-botyn-tanystyrdy_a4088113

По данным пресс-службы прокуратуры Жамбылской области, с начала пилотного проекта в телеграмм-бот «Narko Shekteu Taraz» поступило 1 200 сообщений, из них 1 176 сообщений о сайтах, содержащих противоправный контент, 21 сообщение о граффити с рекламой наркотиков и три сообщения о притоне.

Для удобства населения внедрен современный функционал в виде QR-кода для регистрации и входа пользователей бота.

Основной целью платформы является снижение числа наркозависимых лиц, формирование негативного отношения и нулевая терпимость к обороту и потреблению наркотиков среди населения. Возможности программы предусматривают порядок внесения полученных данных о незаконных ссылках, пропагандирующих либо рекламирующих наркотики, в систему «Кибернадзор» для дальнейшей их блокировки.

«По выявленным 1 116 сайтам оперативно приняты меры по их блокированию и удалению через возможности программы «Кибернадзор» Министерства информации и общественного развития. Кроме того, 16 сообщений о граффити с рекламой наркотиков передано в органы следствия, зарегистрировано в органах полиции, по ним проведены первоначальные следственные действия с уничтожением граффити», - отметили в ведомстве.

В рамках пилотного проекта среди населения Жамбылской области проведена масштабная информационно-разъяснительная работа - в городе Таразе и десяти районах области установлены билборды, опубликовано свыше 150 статей в соцсетях и на интернет-ресурсах.

С момента пробного запуска население активно проявило гражданскую позицию, информируя о противоправных фактах, чем обеспечило обратную связь с правоохранительными органами.

С момента реализации проекта население и волонтеры активно проявляют гражданскую позицию, обеспечивая обратную связь с правоохранительными органами. Наиболее отличившиеся волонтеры поощрены благодарственными грамотами прокуратуры области.

По результатам проекта прокурором Жамбылской области и начальником департамента полиции подписан совместный приказ о полномасштабном запуске проекта и повышении эффективности взаимодействия, сообщает прокуратура Жамбылской области.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Ежегодно проводится республиканское ОПМ «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков.