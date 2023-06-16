1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Атыраускую область привлечено 1,1 трлн тенге инвестиций. Об этом сообщил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в наш регион привлечено 1,1 трлн тенге инвестиций. Это на 6,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них внешние инвестиции составили 474 млрд тенге, внутренние - 665 млрд тенге. 22,5% от общего объема инвестиций в нашу страну приходится на Атыраускую область», - сказал Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, по нацпроекту по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы в текущем году из бюджета выделено 9,4 млрд тенге, на сегодняшний день поддержано 208 проектов на сумму кредита 20,9 млрд тенге.

«В 2023 году в рамках Единой карты индустриализации планируется запустить 3 проекта на общую сумму 14,9 млрд тенге. Из них хочется выделить один проект. До конца года планируем сдать птицефабрику. Стоимость - 9,9 млрд тенге. В результате планируем произвести 5 тыс. тонн мяса птицы», - добавил аким области.