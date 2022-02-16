1 086 618 долларов США наличными пытались вывезти из Казахстана в январе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Незадекларированные 1 086 618 долларов США наличными пытались вывезти физические лица за границу из Казахстана в январе 2022 года. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

«Только за январь 2022 года на таможенных постах «Жетысу», «Ауежай-Астана», «Жібек Жолы», «Қазығұрт», «Түркістан-ЦТО-Ауежай», «Ауежай – Шымкент», «Ауежайм - Актау» были выявлены 48 фактов провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 1 086 618 долларов США. Задержания производились сотрудниками таможенных постов совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК», - сообщили в пресс-службе комитета.

Всего за январь 2022 года составлено 47административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 439 610 тенге.

В городе Алматы за январь 2022 год составлено 26 административных материалов физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 165 726 430 тенге, а именно 656 826 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям 796 380 тенге.

21 января в международном аэропорту г. Алматы после осуществления таможенного контроля авиарейса сообщением «Алматы-Абу-Даби» был остановлен гражданин РК, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены наличные денежные средства в размере 57 000 долларов США. Наложен штраф в размере 30 630 тенге.

31 января задержан гражданин РК, пытавшийся вывезти авиарейсом сообщением «Алматы – Дубай» денежные средства в сумме 99 000 долларов США и 18 000 тенге, что эквивалентно 42 949 170 тенге. Материал передан в ДЭР по г. Алматы для дальнейшего расследования.

Только в столице за январь 2022 год составлено 11 административных материалов физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 96 313 257 тенге, а именно 222 512 долларов США, сумма штрафа по данным нарушениям 336 930 тенге.

К примеру, 21 января в Международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» столицы после прохождении таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом «Нур-Султан-Стамбул-Дубай», сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Астана» совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был задержан гражданин РК. В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму40 000 долларов США. 25 января задержаны граждане РК, которые намеревались вывезти незадекларированные денежные средства на сумму 45 765 долларов США. 28 января также был задержан гражданин РК, который пытался провезти незадекларированные денежные средства на сумму 38000 долларов США.

В Туркестанской области выявлено 7 фактов незаконного вывоза иностранной валюты на сумму 170 750 долларов США, наложен штраф на сумму 214 410 тенге.

По маршруту Казахстан-Узбекистан в период с 5 по 12 января на таможенном посту «Жибек Жолы» выявлены 4 факта контрабандного вывоза валюты на общую сумму 121 050 долларов США: 5 января задержаны двое мужчин при попытке контрабандного вывоза 39 500 и 45 400 долларов США; 11 и 12 января задержаны двое мужчин с 25 800 и 10 350 долларами США.

С 3 по 26 января на таможенном посту «Казыгурт» выявлены 2 факта контрабандного вывоза валюты по маршруту Казахстан-Узбекистан на общую сумму 37 200 долларов США, наложен штраф 61 260 тенге.

28 января, рейс Туркестан-Стамбул, на таможенном посту «Түркістан КРО Аэропорт», задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 12 500 долларов США.

В международном аэропорту «Актау» сотрудниками таможенного поста «Ауежай-Актау» совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК 28 января задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 15650 долларов США, рейс Актау-Кутаиси. 31 января у гражданина 1987 года рождения обнаружены незадекларированные 10700 долларов США, рейс Актау-Дубай. По обеим фактам заведены административные дела по части 3 статьи 551 КоАП РК (Недекларирование либо недостоверное декларирование физлицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕЭС и подлежащих письменному декларированию) и наложен штраф в размере 10 МРП. Деньги возвращены владельцам.

В Шымкенте 18 января при убытии был задержан гражданин РК, который вывозил с собой наличные денежные средства в размере 10180 долларов США без должного таможенного декларирования, авиа рейсом сообщением «Шымкент-Стамбул», за это ему наложен административный штраф в размере 30630 тенге.

В комитете государственных доходов МФ РК напомнили о соблюдении правил перемещения валюты при пересечении таможенной границы ЕАЭС. Согласно подпункта 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» установлено, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства.

Осуществление таможенного декларирования производится путем подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму ввозимой или вывозимой наличной иностранной валюты, наличной национальной валюты и дорожных чеков с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Кроме того, при таможенном декларировании товаров физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить в РК или вывозить из РК наличную иностранную и (или) наличную национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте 10 000 (десять тысяч) долларов США.