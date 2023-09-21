Почему приходит налог на проданный по доверенности автомобиль

В Департаменте государственных доходов Астаны объяснили, почему приходит уведомление об уплате налога транспорт, если автомобиль был продан по доверенности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Если машина продана по доверенности, то в этом случае она все равно находится на праве собственности за тем человеком, который продал по доверенности. И по сведениям уполномоченного органа, данное транспортное средство будет числиться за этим человеком, - пояснил руководитель управления непроизводственных платежей Департамента государственных доходов по Астане Ерлан Бакиров во время онлайн пресс-конференции.

Он добавил, что автомобиль нужно снять с учета, тогда налог будет начисляться на владельца, за кем зарегистрировано право собственности.

Ранее казахстанцев предупредили о принудительном взыскании неуплаченных налогов на имущество за 2022 год со 2 октября.



