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    15:39, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тело женщины обнаружили во дворе дома в Астане

    Тело женщины обнаружили во дворе дома в Астане
    Фото: Казинформ

    Тело женщины обнаружили во дворе дома по проспекту Кабанбай-батыра в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Астаны сообщили, что тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружено 19 сентября. Полицейские установили личность погибшей. Ей оказалась 54-летняя жительница столицы.

    Назначены соответствующие экспертизы. Проводится следствие.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что на детской площадке найдено тело человека. Как писали авторы Telegram-канала, видео предположительно снято в ЖК «Каскад».

    Теги:
    Происшествия МВД РК Астана
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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