Тело женщины обнаружили во дворе дома в Астане

Тело женщины обнаружили во дворе дома по проспекту Кабанбай-батыра в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Астаны сообщили, что тело женщины без признаков насильственной смерти обнаружено 19 сентября. Полицейские установили личность погибшей. Ей оказалась 54-летняя жительница столицы.



Назначены соответствующие экспертизы. Проводится следствие.



Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что на детской площадке найдено тело человека. Как писали авторы Telegram-канала, видео предположительно снято в ЖК «Каскад».



