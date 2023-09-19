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    14:55, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Маск хочет сделать X/Twitter платным для всех

    Маск хочет сделать экс-Twitter платным для всех
    Коллаж: pexels/twitter

    Илон Маск хочет сделать соцсеть X, ранее называвшуюся Twitter, платной для всех пользователей, передает со ссылкой на BBC News МИА «Казинформ»

    По крайней мере, в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на днях миллиардер заявил, что платный доступ к платформе — это единственный способ противостоять ботам.

    - Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за использование платформы, — сказал глава Tesla и SpaceX.

    Неясно, был ли это просто спонтанный комментарий или сигнал о твердых намерения Маска ввести ежемесячную плату.

    С момента прихода к власти в Twitter в прошлом году Маск стремился стимулировать пользователей платить за расширенный сервис, который теперь называется X Premium. Это было достигнуто за счет предоставления платным подписчикам дополнительных функций, таких как более длинные публикации и повышенная видимость на платформе.

    Однако в настоящее время пользователи по-прежнему могут использовать X бесплатно.

    Использование X Premium в настоящее время стоит 8 долларов в месяц в США. Цена варьируется в зависимости от того, в какой стране находится абонент.
    Однако существует риск того, что, предложив платный доступ к соцсети X, она может потерять большую часть своих пользователей. Это, в свою очередь, может привести к снижению доходов от рекламы, которые в настоящее время составляют подавляющую часть доходов компании.

    Теги:
    Соцсети Связь, ТВ, IT Интернет
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