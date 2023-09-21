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    09:31, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ЧМ по тогызкумалак среди школьников стартует в Алматы

    Алматы спорт
    Фото: МИА "Казинформ"

    С 21 по 24 сентября в Центре настольного тенниса ADD города Алматы состоится чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17), передает сот ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения МИА «Казинформ».

    В соревнованиях примут участие игроки из 16 стран мира: Узбекистан, Турция, Румыния, Венгрия, Испания, Кыргызстан, Польша, Монголия, Туркменистан, Латвия, Чехия и другие.

    Соревнование пройдет по блицу и рапиду. Общий призовой фонд – 8 млн тенге. Тогызкумалак — это казахская национальная игра, искусство логического мышления, которое занимает особое место в воспитании молодого поколения и в укреплении его ума. В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в список культурного наследия человечества.

    Теги:
    Алматы Спорт
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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