ЧМ по тогызкумалак среди школьников стартует в Алматы

С 21 по 24 сентября в Центре настольного тенниса ADD города Алматы состоится чемпионат мира по тогызкумалаку среди школьников (U-15, U-17), передает сот ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения МИА «Казинформ».

В соревнованиях примут участие игроки из 16 стран мира: Узбекистан, Турция, Румыния, Венгрия, Испания, Кыргызстан, Польша, Монголия, Туркменистан, Латвия, Чехия и другие.

Соревнование пройдет по блицу и рапиду. Общий призовой фонд – 8 млн тенге. Тогызкумалак — это казахская национальная игра, искусство логического мышления, которое занимает особое место в воспитании молодого поколения и в укреплении его ума. В 2020 году решением ЮНЕСКО тогызкумалак был включен в список культурного наследия человечества.