Назначен новый аким Аягозского района области Абай

На сессии маслихата Аягозского района аким области Абай Нурлан Уранхаев внес кандидатуру на должность акима района. Депутаты рассмотрели и согласовали кандидатуру Адилбаева Каната Сериккановича., передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

Канат Адилбаев родился 14 декабря 1972 года и является уроженцем города Аягоза. Имеет высшее образования по специальности "Инженер-экономист", а также ученую степень кандидата экономических наук.

- Трудовую деятельность начал в 1996 году, работая специалистом первой категории в отделе налогообложения юридических лиц налоговой инспекции города Семипалатинска. Долгие годы был председателем Налогового комитета города Семея и работал в системе Министерства финансов. Канат Адилбаев имеет хорошие деловые и организаторские навыки, а также способность грамотно решать поставленные задачи- , - сказал аким области Абай.

Кроме того, с 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя акима города Семея по вопросам формирования и исполнения бюджета, кредитной и таможенной политики, банковских учреждений, земельных отношений, сельского хозяйства, ветеринарии, промышленности, предпринимательства, связи, туризма и торговли, инспекции по труду и охране окружающей среды. Был директором ТОО «АКМ Стройсервис».

До своего текущего назначения Канат Адилбаев был председателем постоянной комиссии в сфере развития экономики и финансов, предпринимательской деятельности маслихата области Абай.