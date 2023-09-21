Стартап Маска ищет добровольцев для вживления чипов в мозг

Биотехнологический стартап Илона Маска Neuralink ищет добровольцев для своего первого клинического испытания на людях, передает со ссылкой на CNN МИА «Казинформ».

В блоге компании во вторник появилось объявление о наборе желающих поучаствовать в клинических испытаниях.

После получения одобрения независимой наблюдательной комиссии Neuralink собирается начать предлагать мозговые имплантаты пациентам с параличом.

Пациентам, участвующим в исследовании, хирургическим путем вживят чип в ту часть мозга, которая контролирует движение тела. Чип, установленный роботом, будет записывать и отправлять сигналы мозга в приложение.

Первоначальной целью стартапа было «предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой силой мысли».

Пациенты с квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза могут претендовать на участие в шестилетнем исследовании.

Все желающие могут зарегистрироваться в реестре пациентов на сайте Neuralink.

Пока Neuralink проводила испытания только на животных. Компания оказалась под пристальным вниманием после того, как обезьяна умерла во время тестирования проекта в 2022 году в рамках попыток заставить животное играть в «Понг», одну из первых видеоигр.

В мае Neuralink написала в социальной сети X (бывший Twitter), что получила разрешение от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на клинические испытания на людях.