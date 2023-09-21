Нетрезвый житель Петропавловска угрожал выбросить новорожденного ребенка в окно

В Петропавловске задержали 23-летнего мужчину, который угрожал своей сожительнице выбросить новорожденного ребенка из окна квартиры на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражей порядка вызвали в общежитие по улице Маяковского из-за происходящей там драки.

В комнате на пятом этаже мужчина запер дверь и кричал, что выбросит грудного ребенка из окна.

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На место вместе с полицейскими прибыли сотрудники ДЧС и медики.

«В ходе совместной спасательной операции спасатель проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития. Повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение прошли сотрудники СОБР. Полицейские окончательно обезвредили мужчину. Задержанный 23-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Установлено, что между ним и его 21-летней сожительницей произошел конфликт. По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства», - прокомментировали в пресс-службе.

Новорожденную девочку передали медикам. По предварительной информации, ребенок не пострадал.