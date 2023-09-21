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    23:27, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нетрезвый житель Петропавловска угрожал выбросить новорожденного ребенка в окно

    кадр из видео
    кадр из видео

    В Петропавловске задержали 23-летнего мужчину, который угрожал своей сожительнице выбросить новорожденного ребенка из окна квартиры на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражей порядка вызвали в общежитие по улице Маяковского из-за происходящей там драки.

    В комнате на пятом этаже мужчина запер дверь и кричал, что выбросит грудного ребенка из окна.

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    Публикация от Петропавловск Казахстан СКО (@sko_kz)

    На место вместе с полицейскими прибыли сотрудники ДЧС и медики.

    «В ходе совместной спасательной операции спасатель проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития. Повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение прошли сотрудники СОБР. Полицейские окончательно обезвредили мужчину. Задержанный 23-летний мужчина находился в нетрезвом состоянии. Установлено, что между ним и его 21-летней сожительницей произошел конфликт. По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства», - прокомментировали в пресс-службе.

    Новорожденную девочку передали медикам. По предварительной информации, ребенок не пострадал.

    Теги:
    полиция Видео Петропавловск
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