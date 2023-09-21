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    09:50, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Финансирование интернатов увеличат в 2,5 раза в СКО

    прокуратура
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Северо-Казахстанской области прокуроры проверили условия проживания детей-сирот в интернатах, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

    По информации пресс-службы надзорного органа, ведомство инициировало встречу с руководителями интернатных учреждений и уполномоченных органов в областном акимате. По ее итогам принято решение об увеличении финансирования интернатов в 2,5 раза.

    - Обсудили имеющиеся нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, медицинского и фармацевтического контроля и другие проблемные вопросы обеспечения детей. По итогам совещания решено разработать дорожную карту с определением мероприятий по устранению установленных нарушений и сроков исполнения. Вопрос по обеспечению детей-сирот условиями проживания соответствующими требованиям законодательства взят на особый контроль и.о. акима области, - сообщили в пресс-службе.

    В регионе функционируют четыре организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в Айыртауском, М.Жумабаева и Кызылжарском районах и городе Петропавловске.
    Недавно прокуроры проверили соблюдение законодательства в детских домах. Выявили незаконную сдачу квартир сироты в аренду. 

    Теги:
    Прокуратура Северо-Казахстанская область
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