Финансирование интернатов увеличат в 2,5 раза в СКО

В Северо-Казахстанской области прокуроры проверили условия проживания детей-сирот в интернатах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, ведомство инициировало встречу с руководителями интернатных учреждений и уполномоченных органов в областном акимате. По ее итогам принято решение об увеличении финансирования интернатов в 2,5 раза.

- Обсудили имеющиеся нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического, медицинского и фармацевтического контроля и другие проблемные вопросы обеспечения детей. По итогам совещания решено разработать дорожную карту с определением мероприятий по устранению установленных нарушений и сроков исполнения. Вопрос по обеспечению детей-сирот условиями проживания соответствующими требованиям законодательства взят на особый контроль и.о. акима области, - сообщили в пресс-службе.

В регионе функционируют четыре организации для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: в Айыртауском, М.Жумабаева и Кызылжарском районах и городе Петропавловске.

Недавно прокуроры проверили соблюдение законодательства в детских домах. Выявили незаконную сдачу квартир сироты в аренду.