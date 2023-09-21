Казахстан лидирует по объему привлеченных от ЕАБР инвестиций

Объем инвестиций Евразийского банка развития (ЕАБР) в Казахстан по итогам первых двух лет реализации Стратегии на 2022-2026 годы может превысить план на 70% и составить более $2,2 млрд. Об этом стало известно в ходе встречи Премьер-Министра РК Алихана Смаилова с председателем правления Банка Николаем Подгузовым, передает со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра МИА «Казинформ».

Николай Подгузов подчеркнул, что Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР. Так, в различных отраслях уже реализованы 104 проекта на $5,6 млрд. Это в том числе касается строительства солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода и т.д.

В июне этого года открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, которая была построена при финансировании ЕАБР в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития и Исламским банком развития. В настоящее время ЕАБР совместно с международными партнерами финансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы. Наряду с этим перспективными проектами являются строительство ж/д линии «Аягоз — Бахты» и нового погранперехода на казахстанско-китайской границе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить грузооборот на 20 млн тонн в год.

Кроме того, Банк намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода «Астрахань — Мангышлак». С учетом высокой социальной значимости проекта планируется предоставление специальных условий финансирования.

Алихан Смаилов отметил важную роль ЕАБР в инфраструктурном развитии республики и обозначил правильность подхода Банка, учитывающего цели национального развития РК.

Евразийский банк развития — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.