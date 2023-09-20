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    07:36, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Двух полицейских осудили за хулиганство в Кокшетау

    Двух полицейских осудили за хулиганство в Кокшетау
    Фото: МИА "Казинформ"

    Три года ограничения свободы назначил Кокшетауский городской суд сотрудникам полиции, совершившим хулиганство. При назначении наказания было учтено мнение потерпевшего, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В пресс-службе Акмолинского областного суда поделились фабулой дела. Еще в октябре 2022 года двое кокшетауских полицейских, находясь в кафе, избили одного из посетителей, причинив ему вред здоровью средней тяжести и тем самым совершив хулиганство (п.1 ч.2 ст.293, п.5 ч.2 ст.107 УК РК).

    Вину подсудимых подтвердили заключение судебно-медицинской экспертизы полученных травм потерпевшего, показания экспертов, видеозапись с камер видеонаблюдения.

    - При назначении наказания суд учёл мнение потерпевшего Н. - не лишать свободы виновных, наличие смягчающих вину обстоятельств у осужденных, таких, как наличие на иждивении малолетних детей, возраст и семейное положение осужденных, - пояснили в ведомстве.

    Обоим полицейским было назначено три года ограничения свободы. Также с дебоширов в пользу потерпевшего взыскана сумма причиненного морального вреда и расходы на адвоката. Кроме того, осужденные лишены специальных званий.

    В адрес департамента полиции Акмолинской области Кокшетауский городской суд вынес частное постановление, признав отсутствие должного контроля и персональной ответственности руководителя силового органа.

    Теги:
    полиция Акмолинская область МВД РК Кокшетау
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