Двух полицейских осудили за хулиганство в Кокшетау

Три года ограничения свободы назначил Кокшетауский городской суд сотрудникам полиции, совершившим хулиганство. При назначении наказания было учтено мнение потерпевшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Акмолинского областного суда поделились фабулой дела. Еще в октябре 2022 года двое кокшетауских полицейских, находясь в кафе, избили одного из посетителей, причинив ему вред здоровью средней тяжести и тем самым совершив хулиганство (п.1 ч.2 ст.293, п.5 ч.2 ст.107 УК РК).

Вину подсудимых подтвердили заключение судебно-медицинской экспертизы полученных травм потерпевшего, показания экспертов, видеозапись с камер видеонаблюдения.

- При назначении наказания суд учёл мнение потерпевшего Н. - не лишать свободы виновных, наличие смягчающих вину обстоятельств у осужденных, таких, как наличие на иждивении малолетних детей, возраст и семейное положение осужденных, - пояснили в ведомстве.

Обоим полицейским было назначено три года ограничения свободы. Также с дебоширов в пользу потерпевшего взыскана сумма причиненного морального вреда и расходы на адвоката. Кроме того, осужденные лишены специальных званий.

В адрес департамента полиции Акмолинской области Кокшетауский городской суд вынес частное постановление, признав отсутствие должного контроля и персональной ответственности руководителя силового органа.