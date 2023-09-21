Свыше килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО
Благодаря неравнодушию очевидцев в Петропавловске по подозрению в распространении наркотиков оперативно задержана 48-летняя горожанка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В июне полицию поступило сообщение о подозрительных действиях женщины, которую заметили при размещении закладок по улице Шухова. Через считанные минуты на место прибыли оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО.
При личном обыске у горожанки были изъяты 14 полимерных свертков с порошкообразным веществом красного цвета. Еще 11 свертков были изъяты из закладок, которые она успела сделать. Общий вес изъятого составил 25,14 грамма. Согласно заключению экспертизы, вещество является синтетическим наркотиком мефедроном.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемая водворена под стражу. Ведется следствие. Борьба с распространением наркотиков — одно из ключевых направлений работы подразделения. Всего за восемь месяцев в области выявлено 169 различных наркоправонарушений, из них 71 факт сбыта. Из незаконного оборота изъято 728,9 кг наркотиков, в том числе свыше килограмма синтетических психотропных веществ — сказал начальник УПН ДП СКО Иван Терзиди.