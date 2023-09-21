Свыше килограмма синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО

Благодаря неравнодушию очевидцев в Петропавловске по подозрению в распространении наркотиков оперативно задержана 48-летняя горожанка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В июне полицию поступило сообщение о подозрительных действиях женщины, которую заметили при размещении закладок по улице Шухова. Через считанные минуты на место прибыли оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО.

При личном обыске у горожанки были изъяты 14 полимерных свертков с порошкообразным веществом красного цвета. Еще 11 свертков были изъяты из закладок, которые она успела сделать. Общий вес изъятого составил 25,14 грамма. Согласно заключению экспертизы, вещество является синтетическим наркотиком мефедроном.