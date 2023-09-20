Оскандалившаяся экс-директор столичной школы нашла другую работу

В мае этого года экс-директор школы №49 со скандалом покинула свою должность из-за жалоб учеников. Они сообщили, что руководитель школы целый год получала зарплату за уроки, которые на самом деле не вела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение об увольнении было принято после того, как в столичном управлении образования провели служебное расследование.



Экс-директор работает заместителем руководителя по учебной работе в школе-лицее 37 им. С. Мауленова.



Как сообщили в управлении, чтобы устроиться на работу, она прошла конкурсный отбор. Из 48 кандидатов набрала самый высокий балл. ​В ведомстве добавили, что Арай Мухаметжанова является учителем казахского языка и литературы, окончила Семипалатинский университет им. М.Ауэзова, имеет квалификационную категорию «педагог-исследователь».



В акимате уточнили, что ранее она была уволена с прежнего места работы по собственному желанию.