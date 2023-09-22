Новые медали и нагрудные знаки появятся в Казахстане

В Казахстане планируется переименовать название медали «За доблестное обеспечение безопасности Елбасы». На ее место планируется утвердить медаль «За достойную службу». Изменения предполагается внести в Указ Президента РК по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и наград некоторых государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нагрудной знак «Защитник Елбасы» планируется переименовать в «Почетный сотрудник Службы государственной охраны Республики Казахстан».

Изменения вносятся, как сообщается в обосновании проекта документа, в связи с принятием новых норм в Конституцию РК от 8 июня 2022 года. Также поясняется, что основной задачей Службы государственной охраны РК является обеспечение безопасности Главы государства и других охраняемых лиц.

Вместе с тем, появится медаль Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан «Сайлау органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін».

Кроме того, планируется изменить внешний вид лицевой стороны медалей «Мінсіз қызметі үшін» разных степеней.

Проект Указа опубликован на сайте «Открытые НПА» и будет на публичном обсуждении до 5 октября текущего года.



