22 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

73 года назад (1950) родился АЙТУЛЫ Несипбек – поэт, лауреат премии Союза писателей Казахстана имени М. Макатаева и международной премии имени Ж. Жабаева, обладатель международной премии «Алаш».

Уроженец Восточного Туркестана. Окончил факультет журналистики Казахского Государственного университета им. С.М. Кирова (1974).

Трудовая деятельность: работал литературным сотрудником в Чубартауской районной газете «Жаңа өмір»; в течение нескольких лет заведовал отделом поэзии в журнале «Балдырған»; работал редактором в издательстве «Жалын» (1983-1984).

Является автором сборников «Дыхание весны», «Первый путь», «Слово об отце», «Эхо времени» и других. В 1988 году писателем был издан на русском языке сборник стихов «Серебряный сундучок», который адресован читателям младшего школьного возраста.

В 1976-1977 годах был удостоен премии Государственного Комитета КазССР по издательству, полиграфии и книжной торговле, ЦК ЛКСМ Казахстана, Союза писателей и издательства «Жалын» за поэмы «Жар жүрек соға бер» и «Бас сүйектер», а в 1974 году - премии за поэму «Найзағай».

58 лет назад (1965) родился ДЖУМАДИЛЬДАЕВ Ануар Серкулович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, математик (1990); Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, финансист (2006).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Института математики и механики Академии наук Казахской ССР г. Алматы (1990); аспирант УДН им. П. Лумумбы (1990-1992); коммерческий директор ТОО «Фирма Алас» г. Алматы (1992-1997); управляющий АО «Алаугаз», вице-президент ТОО «Акцепт-Профиль» г. Алматы, исполняющий обязанности президента АО «Алаугаз», президент АО «Алаугаз» г. Алматы (1997-2003); заместитель председателя налогового комитета по Западно-Казахстанской области налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан г. Уральск (2005-2008); и.о. начальника управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности ДИТ Министерства финансов Республики Казахстан, начальник управления мониторинга информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан (10.2008-12.2008); начальник управления администрирования акцизов налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2009); заместитель председателя налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2009-2012); председатель налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2012-2014); заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014-2015); председатель Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан, председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан (2015-2017); председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2019); председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК (2019-2020).

46 лет назад (1977) родился МУРАТБЕКОВ Мурат Тлемисович - руководитель Департамента по контролю и социальной защите по Костанайской области.

Уроженец Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова (1999), Костанайский социально-технический университет им. академика З. Алдамжар (2010).

Трудовая деятельность: учитель казахского языка Камыстинской средней школы (1994-1998); преподаватель Затобольской средней школы № 2 (1998-2000); исполняющий обязанности начальника отдела, начальник отдела по поддержке малого и среднего бизнеса аппарата акима Костанайского района; заместитель начальника, начальник управления экономики Костанайской района (2000-2005); заместитель акима Денисовского района (2005-12.2012); заместитель акима города Костаная (12.2012-03.2013); руководитель Департамента по контролю и социальной защите по Костанайской области (с 2013).

37 лет назад (1986) родилась СИЛЬБАЕВА Гульнара – актриса.

Уроженка города Уральска.

Участвовала в I Международном фестивале юных талантов (Алматы); международном конкурсе «Москва - Самара – Транзит» (лауреат, Самара); «Роза ветров» (лауреат, Москва); «Веселая радуга» (лауреат, Одесса); «Волшебство сказки» (Сочи).

Вышла в полуфинал телепроекта Superstar.KZ (2003-2004).

Участница команды КВН «Казахи», вице-чемпион Высшей Лиги КВН 2010 года, чемпион Высшей Лиги 2017 года в составе команды «Спарта».

В 2012 году дебютировала в кино. Фильмография: «Одноклассники», «Молоко, сметана, творог», «25-й километр», «Базарбаевы», «Я жених», «Любовь на миллион», «Гейзер», «Гламур для дур», «По любви», «Где мое кольцо», «Умай».

Участвовала в скетч-шоу «Организация Определенных Наций», «Әзіл студио», телешоу «Игра» на ТНТ.

35 лет назад (1988) родился БАЛБАЕВ Тимур – актер, рэп-исполнитель и бизнесмен.

Уроженец Алматы. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2010).

Является одним из владельцев студии звукозаписи KONTORRA RECORDS.

В 2009 году впервые снялся в эпизодической роли в картине «Город А», в 2010 сыграл в спортивной драме «Рывок».