Яндекс Музыка запустила плейлист ISKRA Qazaqstan с артистами из Казахстана, чьи треки обрели популярность благодаря системе рекомендаций Моя волна, передает МИА «Казинформ».

Яндекс Музыка запустила плейлист ISKRA Qazaqstan с треками казахстанских артистов, которые стали популярными у слушателей благодаря системе персональных рекомендаций Моя волна. Команда Яндекс Музыки впервые объявила о проекте в субботу, 16 сентября, на первом образовательном мероприятии для начинающих музыкантов BandLink Саундчек от сервиса BandLink и Яндекс Музыки, которое состоялось на Плюс Даче в Казахстане.

Глобальный плейлист Искра Яндекс Музыки запустился в ноябре 2022 года, за это время в нем побывало более 100 артистов, взлетевших в Моей волне. Миссия проекта – способствовать успеху и популярности новых музыкантов. Благодаря Моей волне у каждого артиста, чьи треки взлетели в системе персональных рекомендация, в среднем аудитория вырастает на 40%.

Фото: Яндекс Музыка

За прошедший год артисты из Казахстана уже не раз попадали в плейлист Искра, поэтому, чтобы поддержать казахстанское музыкальное комьюнити, Яндекс Музыка запустила отдельный плейлист ISKRA Qazaqstan.

Главными героями первого плейлиста ISKRA Qazaqstan стали niyazkul и Айбек Серикханов, алматинский дуэт с лиричным треком “Sagan eshkim ten kelmeidi”. Стремительный рост артистов на сервисе произошел за последние полгода — после взлета в системе персональных рекомендаций их стали слушать в 65 раз чаще, а более половины новых слушателей пришли именно из Моей волны.

Фотографии артистов уже появились на обложке плейлиста, а также на билбордах Яндекс Музыки в Алматы и Астане. Вместе с niyazkul и Айбеком Серикхановым в плейлист также вошли треки ZEIN, Elaman, Alli, Азиза Балтабекұлы, Galymzhan, Rysba и других молодых артистов.

- С этого года мы запускаем отдельный плейлист ISKRA Qazaqstan, чтобы поддержать талантливых казахстанских исполнителей и помочь им еще легче находить своих слушателей. С помощью Моей волны все больше новых артистов становятся популярными и прочно занимают места в сердцах слушателей Яндекс Музыки. Мы с удовольствием следим за этими артистами и хотим всячески их поддерживать! — рассказывает Рустам Киреев, руководитель по работе с артистами развлекательных сервисов Яндекса.

Моя волна подбирает для каждого слушателя Яндекс Музыки бесконечный персональный музыкальный поток, непрерывно подстраиваясь под вкус и настроение. Сейчас Мою волну хотя бы раз в неделю слушают 72% подписчиков Яндекс Музыки, и эта цифра растет, а время прослушивания увеличилось в 2 раза. Треки открытых Моей волной и набирающих популярность артистов редакция Яндекс Музыки ежемесячно отбирает для плейлиста ISKRA Qazaqstan. При отборе редакция учитывает растущий интерес аудитории к артисту, прослушивания его треков в Моей волне, внешние тренды и другие критерии.

Фото: Яндекс Музыка

Первый плейлист ISKRA Qazaqstan с казахстанскими артистами уже доступен для прослушивания на Яндекс Музыке и будет регулярно обновляться.

Для справки:

Яндекс Музыка – стриминговая платформа, которая дает доступ к каталогу из 80 млн музыкальных треков и порядка 440 тысяч эпизодов подкастов. В основе сервиса лежит система рекомендаций Моя волна. Ее алгоритмы подбирают треки под вкус, занятие и настроение пользователя, создавая персональный бесконечный поток хорошей музыки. На сервисе также есть разные подборки и детский раздел.