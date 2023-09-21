Паспорт появится у Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Для Семипалатинской зоны ядерной безопасности подготовят паспорт. Приказ министра энергетики "Об утверждении правил разработки и регистрации (перерегистрации) паспорта" уже разработан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разработка паспорта осуществляется уполномоченной организацией в течение 6 месяцев со дня принятия решения Правительства Республики Казахстан о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Паспорт разрабатывается по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

Учетные данные по Семипалатинской зоне ядерной безопасности приводятся в паспорте на момент его составления. Уполномоченная организация несет ответственность за обеспечение качества и достоверность информации, указанной при разработке паспорта.



Уполномоченная организация представляет разработанный паспорт на регистрацию в уполномоченный орган в сроки.



Перерегистрация паспорта производится не реже одного раза в 10 лет. Также перерегистрацию можно сделать при изменении границ, площади земельных участков Семипалатинской зоны ядерной безопасности, при изменении информации, содержащейся в паспорте.



Уполномоченная организация разрабатывает паспорт по форме, согласно приложению к настоящим Правилам, и представляет его на перерегистрацию в уполномоченный орган в течение 3 (трёх) месяцев. В случае несоответствия представленного паспорта приложению к настоящим Правилам уполномоченный орган в течение 20 календарных дней направляет паспорт на доработку уполномоченной организации.



Уполномоченная организация представляет доработанный паспорт на регистрацию (перерегистрацию) в уполномоченный орган в срок не более 3 (трех) месяцев. Регистрация (перерегистрация) паспорта осуществляется уполномоченным органом в течение 30 календарных дней со дня его поступления. Регистрация (перерегистрация) паспорта оформляется приказом первого руководителя уполномоченного органа либо лицом, исполняющим его обязанности.



Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 января 2024 года.