РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:34, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Уроженца Туркестана объявили в межгосударственный розыск

    ДП Шымкента
    Фото: ДП Шымкента

    Туркестанец разыскивается в Шымкенте за совершение в группе лиц особо тяжкого преступления, передает МИА «Казинформ».

    «Сотрудники управления полиции Абайского района разыскивают жителя города Туркестан 1986 г.р. Ерлана Тажибаева. В 2012 году мужчина по предварительному сговору со своими знакомыми совершил убийство шымкентца, выстрелив ему в область груди. Далее преступники скрылись, угнав дорогостоящий автомобиль потерпевшего», - сообщили в ДП Шымкента.

    В полиции отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий трое подельников мужчины задержаны и арестованы. В настоящее время Ерлан Тажибаев находится в межгосударственном розыске.

    ДП Шымкента
    Фото: ДП Шымкента

    Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, правоохранители просят сообщить по телефонам: 102, 8-7252-97-66-44, 8701-555-28-06, 8775-777-23-05.

    Теги:
    полиция Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!