Уроженца Туркестана объявили в межгосударственный розыск

Туркестанец разыскивается в Шымкенте за совершение в группе лиц особо тяжкого преступления, передает МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления полиции Абайского района разыскивают жителя города Туркестан 1986 г.р. Ерлана Тажибаева. В 2012 году мужчина по предварительному сговору со своими знакомыми совершил убийство шымкентца, выстрелив ему в область груди. Далее преступники скрылись, угнав дорогостоящий автомобиль потерпевшего», - сообщили в ДП Шымкента.

В полиции отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий трое подельников мужчины задержаны и арестованы. В настоящее время Ерлан Тажибаев находится в межгосударственном розыске.

Фото: ДП Шымкента

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении указанного мужчины, правоохранители просят сообщить по телефонам: 102, 8-7252-97-66-44, 8701-555-28-06, 8775-777-23-05.