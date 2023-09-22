Национальные инклюзивные игры для особенных детей прошли в Астане

В столице завершились республиканские соревнования по национальным инклюзивным играм среди детей с ограниченными возможностями «Жулдызай - 2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 500 казахстанских спортсменов в возрасте 10-16 лет из 16 регионов страны приняли участие в соревнованиях. Фонд «Жулдызай» ежегодно проводит такой уникальный турнир.

Соревнования проходили по разным видам спорта, таким как мини-футбол, голбол, настольный теннис, лёгкая атлетика, тогызкумалак, асык ату, бес тас.

Заместитель директора Фонда «Жулдызай» Алмагуль Салимбаева отметила, что путем проведения турнира, Фонд стремится обратить внимание общества и государственных органов на важность занятий спортом для детей с ограниченными возможностями.

Фото: Национальный паралимпийский комитет

- Мы рады, что в столицу нашли возможность приехать более 500 детей. Им помогали региональные Управления спорта, образования, акиматы для того, чтобы они смогли увидеть столицу, пообщаться, и самое главное - показать свое спортивное мастерство. Многие дети впервые увидели столицу. Мы провели экскурсии, постарались, чтобы все соревнования прошли в самых лучших спортивных комплексах столицы. Для наших детей это большая мотивация заниматься спортом, развивать свое мастерство, - сказала Алмагуль Салимбаева.

Представитель Фонда призвала создавать условия для открытия большего количества спортивных кружков и секций, предназначенных для детей с ограниченными возможностями.

Старший судья легкой атлетики Даурен Шарипов также высказался о важности проведения таких мероприятий для особенных детей.

Фото: Национальный паралимпийский комитет

- От всех представителей областей хотелось бы выразить благодарность. Потому что мы приезжаем с 2016 года, и с каждым годом количество соревнований увеличиваются. Так как подключились инклюзивные классы общеобразовательных школ. Это первые казахстанские соревнования, в которых дети участвуют в разных категориях, что немаловажно, так как очень трудно объединять категории и привезти детей. Сегодняшние соревнования показали высокий уровень подготовки детей, ребята показали высокий результат, - отметил Даурен Шарипов.

Кроме того, старший судья предложил в будущем проводить турниры не только по летним, но и по зимним лыжным видам спорта.

Фото: Национальный паралимпийский комитет

По итогам турнира, команды получили следующие места:

Алматы - 1 место, общее количество медалей: 73 (Золото: 23, Серебро: 22, Бронза: 28)

Павлодарская область - 2 место, общее количество медалей: 53 (Золото: 18, Серебро: 18, Бронза: 12)

Акмолинская область - 3 место, общее количество медалей: 44 (Золото: 15, Серебро: 19, Бронза: 10)

Карагандинская область - 4 место, общее количество медалей: 29 (Золото: 14, Серебро: 10, Бронза: 5)

Актюбинская область - 5 место, общее количество медалей: 34 (Золото: 7, Серебро: 14, Бронза: 13)

ВКО (Восточно-Казахстанская область) - 6 место, общее количество медалей: 15 (Золото: 7, Серебро: 6, Бронза: 2)

Костанайская область - 7 место, общее количество медалей: 13 (Золото: 6, Серебро: 4, Бронза: 3)

СКО (Северо-Казахстанская область) - 8 место, общее количество медалей: 15 (Золото: 5, Серебро: 4, Бронза: 6)

Астана - 9 место, общее количество медалей: 16 (Золото: 5, Серебро: 4, Бронза: 7)

Мангистауская область - 10 место, общее количество медалей: 7 (Золото: 4, Серебро: 2, Бронза: 2)

Кызылординская область - 11 место, общее количество медалей: 7 (Золото: 3, Серебро: 2, Бронза: 2)

Туркестанская область - 12 место, общее количество медалей: 6 (Золото: 1, Серебро: 5, Бронза: 4)

ЗКО (Западно-Казахстанская область) - 13 место, общее количество медалей: 5 (Золото: 1, Серебро: 1, Бронза: 3)

Атырау - 14 место, общее количество медалей: 3 (Золото: 1, Серебро: 1, Бронза: 1)

Шымкент - 15 место, общее количество медалей: 2 (Золото: 1, Бронза: 1)

Жамбылская область - 16 место, общее количество медалей: 4 (Серебро: 1, Бронза: 3).