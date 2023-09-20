Казахстан представил семь стартапов в Кремниевой долине

На крупнейшей международной конференции TechCrunch Disrupt 2023, которая проходит 19-21 сентября в США (г. Сан-Франциско, штат Калифорния), открыта новая страница истории для стартапов Центральной Евразии, включая Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию, передает со ссылкой на пресс-службу Astana Hub МИА «Казинформ».

На площадке TechCrunch Disrupt инновационный центр Silkroad Innovation Hub представил эксклюзивный павильон инвесторам из Кремниевой долины, в котором 14 стартапов из Центральной Евразии заявили о себе на глобальной арене. Из них 6 являются казахстанскими - Citix, Cyborgbase, TengriLights, Falcon.ai, Kscooter и Rhinotales.

Также CerebraAI, казахстанский стартап, специализирующийся в области искусственного интеллекта и нейрорадиологии для автоматизированной диагностики инсульта, принимает участие в крупнейшем в мире конкурсе стартапов Startup Battlefield 200 в рамках TechCrunch Disrupt 2023.

- Я уверен, что страны Центральной Евразии могут стать источником новых международных юникорнов. Действительно, несмотря на огромный потенциал, наши основатели стартапов слабо представлены и практически не получают поддержку на глобальном венчурном рынке. Чтобы реализовать потенциал региона на мировом уровне, необходимо осуществить ряд важных мероприятий, в том числе поддерживать наши стартапы за рубежом. Именно поэтому мы создали Silkroad Innovation Hub, чтобы стать центром притяжения и продвижения стартапов и талантов из Центральной Евразии. Сегодня на TechCrunch Disrupt, где стартапов оценивают инвесторы, чей совокупный портфель инвестиций превышает $26 млрд, наши ребята с достоинством представляют регион, и это только начало, - отметил Асет Абдуалиев, фаундер и СЕО Silkroad Innovation Hub.

Внушительный потенциал и разнообразие региона также подтвердили стартапы из Монголии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана - oblako.me, Wiot, Doki, Zypl.ai, MyID, IMAN, Mohirdev и Workly. Отметим, что большинство стартапов, представленных на мероприятии, являются выпускниками акселерационных программ Astana Hub и в настоящее время масштабируют свои проекты на мировых рынках.

Во время дискуссии в сессии, где эксперты обсудили возможности сотрудничества между регионами в сфере технологий, отмечено, что веками торговцы из Дальнего Востока преодолевали Великий Шелковый путь, перевозя ценные товары и идеи на Ближний Восток, в Центральную Азию и Европу. Теперь его цифровая версия - Silkroad Innovation Hub - соединяет предпринимателей, основателей и стартапы в растущем IT и технологическом экосистеме Центральной Евразии.

Организаторы проекта Silkroad Innovation Hub в Кремниевой долине призывают стартапы Центральной Евразии присоединиться к инновационному сообществу и использовать предоставляемые возможности для создания и развития перспективных технологических проектов. Они подчеркивают, что объединив усилия, в ближайшие 5-7 лет можно достичь амбициозных результатов: 5 юникорнов, $300 млн инвестиций в стартапы и $1,5 млрд экспорта IT-услуг из региона.

TechCrunch Disrupt – это одно из ведущих международных событий для стартап-сообщества, которое каждый год собирает предпринимателей, инвесторов и журналистов со всего мира для обсуждения последних тенденций и инноваций в технологическом мире. Событие завоевало репутацию места, где стартапы могут получить мировое признание. К примеру, такие успешные компании, как Dropbox и Fitbit, впервые представили свои инновации на TechCrunch Disrupt и позже стали "единорогами", достигая миллиардных оценок.



Silkroad Innovation Hub - сообщество в Кремниевой долине (г. Пало-Альто, Калифорния, США) для фаундеров и стартапов из Центральной Евразии. Его миссия - создать новый цифровой шелковый путь и продвигать таланты региона на мировой арене. Официальное открытие Silkroad Innovation Hub состоялось 15 сентября 2023 года.