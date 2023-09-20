Назначен аким города Актау
Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города, вместо покинувшего должность по собственному желанию Ербола Избергенова, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Новым кандидатом, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК стал Улугбек Тналиев, ранее занимавший должность заместителя акима Мангистауской области.
Улугбек Тналиев окончил бакалавриат Атырауского института нефти и газа по специальности «Технологические машины и оборудования», имеет академическую степень магистра «Технических наук», а также магистра «Экономики и бизнеса».
Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодежной политики.
Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.
С 2020 по 2022 год занимал должности руководителя управления общественно-политической работы, директора департамента министерства информации и общественного развития.
С июня 2022 года по сегодняшний день - заместитель акима Мангистауской области.
Депутаты городского маслихата поддержали кандидатуру Тналиева.
Нурлан Ногаев поблагодарил Ербола Избергенова за проделанную работу и дал Улугбеку Тналиеву ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития города Актау.
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