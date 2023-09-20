Сколько стоит iPhone 15 в Казахстане

Главным событием осени для любителей бренда Apple стала презентация новых моделей продукций компании. Весь мир в предвкушении ждал новые модели iPhone и Apple Watch. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, за сколько можно приобрести iPhone 15 в Казахстане.

На презентации года Apple представила новинки, которые имеют все шансы взорвать рынок.

iPhone 15 c Dynamic Island в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах; iPhone 15 Plus с диагональю 6,7 дюйма; iPhone 15 Pro в корпусе из титана, с Action-кнопкой и революционным процессором A17 Pro; iPhone 15 Pro Max (никаких Ultra!) с телеобъективом для 5-кратного оптического зума без потери в детализации. Фото: из открытых источников

Все модели получили разъем USB-C вместо Lightning, множество обновлений и крутых функций.

Пока официальный партнер Apple со статусом Apple Premium Partner в Казахстане не открыл продажи на новые марки бренда. Тем не менее, в онлайн-магазинах появились цены на новый iPhone 15.

iPhone 15 Pro 1 Tb стоит 1 млн 480 тысяч тенге; iPhone 15 Pro 256 Gb можно приобрести за 1 млн 390 тысяч тенге; iPhone 15 Pro Max512 Gb - 1 млн 470 тысяч тенге. Фото: Kaspi.kz

В некоторых онлайн-магазинах представлены только пару видов нового iPhone 15. Так, iPhone 15 Pro 256 Gb можно приобрести чуть дешевле за 999 900 тенге. В одном из онлайн-магазинов новые марки iPhone пока не продаются. Тем не менее, предварительные цены указаны.

Смартфон Apple iPhone 15 Pro 8/128 ГБ, темно-бежевый стоит 792 018 тенге. Смартфон Apple iPhone 15 6/128 ГБ, голубой - 628 141 тенге. Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ, розовый – 540 794 тенге. Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ стоит 677 358 тенге. Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128 ГБ, розовый стоит 546 256 тенге. Смартфон Apple iPhone 15 Plus 6/128 ГБ, зеленый - 1 млн 638 769 тенге. Фото: МИА Казинформ

Цены на iPhone 15 в США стартуют от $799 (374 731 тенге) за базовую модель и от $899 (421 631 тенге) за модель Plus (модели не подорожали). Старт продаж намечен на 22 сентября.