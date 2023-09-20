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    15:19, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько стоит iPhone 15 в Казахстане

    цены на айфон
    Фото: kaspi.kz

    Главным событием осени для любителей бренда Apple стала презентация новых моделей продукций компании. Весь мир в предвкушении ждал новые модели iPhone и Apple Watch. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, за сколько можно приобрести iPhone 15 в Казахстане.

    На презентации года Apple представила новинки, которые имеют все шансы взорвать рынок.

    1. iPhone 15 c Dynamic Island в желтом, зеленом, синем, черном и розовом цветах;
    2. iPhone 15 Plus с диагональю 6,7 дюйма;
    3. iPhone 15 Pro в корпусе из титана, с Action-кнопкой и революционным процессором A17 Pro;
    4. iPhone 15 Pro Max (никаких Ultra!) с телеобъективом для 5-кратного оптического зума без потери в детализации.
      iPhone 15 Pro Max
      Фото: из открытых источников

       

    Все модели получили разъем USB-C вместо Lightning, множество обновлений и крутых функций.

    Пока официальный партнер Apple со статусом Apple Premium Partner в Казахстане не открыл продажи на новые марки бренда. Тем не менее, в онлайн-магазинах появились цены на новый iPhone 15.

    1. iPhone 15 Pro 1 Tb стоит 1 млн 480 тысяч тенге;
    2. iPhone 15 Pro 256 Gb можно приобрести за 1 млн 390 тысяч тенге;
    3. iPhone 15 Pro Max512 Gb  - 1 млн 470 тысяч тенге.
      iPhone 15
      Фото: Kaspi.kz

       

    В некоторых онлайн-магазинах представлены только пару видов нового iPhone 15. Так, iPhone 15 Pro 256 Gb можно приобрести чуть дешевле за 999 900 тенге. В одном из онлайн-магазинов новые марки iPhone пока не продаются. Тем не менее, предварительные цены указаны.

    1. Смартфон Apple iPhone 15 Pro 8/128 ГБ, темно-бежевый стоит 792 018 тенге.
    2. Смартфон Apple iPhone 15 6/128 ГБ, голубой - 628 141 тенге.
    3. Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ, розовый – 540 794 тенге.
    4. Смартфон Apple iPhone 15 128 ГБ стоит 677 358 тенге.
    5. Смартфон Apple iPhone 15 Plus 128 ГБ, розовый стоит 546 256 тенге.
    6. Смартфон Apple iPhone 15 Plus 6/128 ГБ, зеленый - 1 млн 638 769 тенге.
      IPhone 15
      Фото: МИА Казинформ

       

    Цены на iPhone 15 в США стартуют от $799 (374 731 тенге) за базовую модель и от $899 (421 631 тенге) за модель Plus (модели не подорожали). Старт продаж намечен на 22 сентября.

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    Цены и тарифы Айфон
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