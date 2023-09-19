Ни у кого ничего отбирать не будем - глава Минпрома РК об АрселорМиттал Темиртау

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев прокомментировал ситуацию вокруг «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Правительстве ему задали вопрос касательно возможной смены собственника «АрселорМиттал Темиртау» и передаче в другие руки.

«Казахстан уважает права международных инвесторов, ни у кого ничего отбирать не будем. При этом существует требование промышленной безопасности, к обеспечению безопасности сотрудников и безопасности рабочих мест. Поэтому иностранные инвесторы, которые в Казахстане, будут вынуждены с этими требованиями считаться, мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все требования безопасности выполнялись в полной мере», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание с созданной специальной комиссией по ситуации на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау».