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    13:16, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Ни у кого ничего отбирать не будем - глава Минпрома РК об АрселорМиттал Темиртау

    Канат Шарлапаев прокомментировал ситуацию вокруг «АрселорМиттал Темиртау»
    Фото: МИА "Казинформ"

    Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев прокомментировал ситуацию вокруг «АрселорМиттал Темиртау», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в Правительстве ему задали вопрос касательно возможной смены собственника «АрселорМиттал Темиртау» и передаче в другие руки.

    «Казахстан уважает права международных инвесторов, ни у кого ничего отбирать не будем. При этом существует требование промышленной безопасности, к обеспечению безопасности сотрудников и безопасности рабочих мест. Поэтому иностранные инвесторы, которые в Казахстане, будут вынуждены с этими требованиями считаться, мы будем продолжать настаивать на том, чтобы все требования безопасности выполнялись в полной мере», - сказал Канат Шарлапаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание с созданной специальной комиссией по ситуации на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау». 

    Теги:
    Правительство РК АрселорМиттал Карагандинская область
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