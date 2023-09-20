Противостояние Лилии Рах и Jusan банка – юрист бизнесвумен выступила с заявлением

Известный казахстанский байер, эксперт в сфере моды и стиля Лилия Рах судится с Jusan банком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предыстория

По данным представителя Виктории Меленцовой, Лилия Рах с 2012 года выплатила кредиты в «Цесна банк» (впоследствии Jusan банк) на сумму свыше 5,7 млн долларов США. В 2017 году банк потребовал погасить весь кредит досрочно, потребовав выплатить 4 млрд 778 млн 719 тысяч тенге, которые были взысканы по решению суда. В итоге банк взыскал с нее залоговое имущество на общую сумму 3 млрд 738 млн 635 тысяч тенге.

Это примерно 5,5 тысячи квадратных метров «золотого квадрата» в Алматы. Остаток составлял 1 млрд 40 млн, с которым мы согласились. В счет задолженности добровольно было передано движимое имущество (товары) на сумму 1 млрд 200 млн тенге, которое банк оценил в 759 млн 415 тысяч тенге. Это брендовые вещи мировых дизайнеров. Стоимость одного костюма на момент изъятия достигала 2 млн тенге.

При таком раскладе, как отметила юрист, задолженность должна была составить не более 500 млн тенге.

Куда делись брендовые вещи

«Далее началась непонятная ситуация. На тот момент закон позволял банкам участвовать в торгах. В 2018 году банк за минусом 50% с торгов передал своим аффилированным компаниям в доверительное управление, не списав при этом остаток задолженности. На протяжении 2,5 лет мы ждали, когда банк примет имущество на баланс», - рассказала Виктория Меленцова.

По ее словам, банк отказывается предоставлять кредитное досье и не имеет точной информации об остатке задолженности и списанной на сегодня суммы.

Представитель Лилии Рах считает, что это узаконенное рейдерство. Остаток долга никто не считает, и это не политика самого банка, а целенаправленная западня, чтобы «доить» бизнесвумен.

Она подчеркнула, что отсутствие изъятого имущества и отсутствие информации о его судьбе расценивается как уголовное правонарушение, а именно растрата и хищение вверенного чужого имущества. В связи с этим готовится письмо в Генеральную прокуратуру для проведения аудита, особенно по изъятым брендовым вещам.

«У меня нет цели оправдать Лилию Рах в контексте задолженности. Заберите вещи, и если остаток 30-50 млн, мы погасим. Она сейчас официально байер, может представлять какие-то бренды, но она не работает. Все, что видят банкиры на ее странице в Инстаграм, считают, что это ее. Успокойтесь, не ее. И аренды бешеные, и платит не она. Все, что было можно, уже забрали», - заключила Виктория Меленцова.

Ответ Jusan банка

«Вся претензионно-исковая работа, проводимая Jusan Bank в отношении госпожи Рах, осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством и является следствием неисполнения ею с 2016 года своих обязательств по договору банковского займа перед банком, что подтверждено решениями соответствующих судебных инстанций», - говорится в ответе банка на официальный запрос МИА «Казинформ».

В банке добавили, что открыты для конструктивного обсуждения условий погашения госпожой Рах просроченной задолженности. Детали взаимоотношений банка и заемщика относятся к информации, охраняемой законодательством о банковской тайне.

Что было в 2017 году

В ноябре 2016 года Лилия Рах была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы по делу о похищении бизнес-партнера Хамро Суванова. В январе 2017 года суд освободил ее от уголовной ответственности в связи с заключенным соглашением о достижении примирения в порядке медиации.