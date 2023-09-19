Перенесен срок уплаты налога на имущество в РК

2 октября 2023 года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год. В текущем году срок уплаты перенесен с 1 октября на 2 октября в связи с тем, что последний срок уплаты выпадает на воскресенье (нерабочий день), передает со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по городу Алматы МИА «Казинформ».

Если на территории Казахстана Вам принадлежат жилища, здания, дачные постройки, гаражи, парковочные места, сооружения, помещения, земельные участки и иные строения, то Вам необходимо оплачивать за них налог.

Исчисление налога по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения объекта налогообложения, независимо от места жительства налогоплательщика, путем применения соответствующей ставки налога к налоговой базе с учетом фактического срока владения на праве собственности по объектам налогообложения физических лиц, права на которые были зарегистрированы до 1 января года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Уведомление о сумме налогов, исчисленных налоговым органом, направляется налогоплательщику не позднее 10 рабочих дней со дня исчисления, где указывается сумма налога, КБК и другие реквизиты.

Информация об исчисленных суммах налога доступна через квитанцию за коммунальные услуги, в личном кабинете на портале Egov.kz, в мобильном приложении e-Salyq Azamat. Кроме того, клиентам мобильных приложений АО «Kaspi Bank» и АО «Народный Банк Казахстана» отправлены PUSH-уведомления о предстоящих платежах. Уточнить сумму налога, которую необходимо уплатить, можно с помощью сервиса «Предстоящие платежи» на сайте Комитета государственных доходов.

Уплачивать налог нужно только один раз: либо через квитанцию от коммунальных служб, либо с помощью мобильных приложений и других доступных методов. В случае несвоевременной оплаты будет начислена пеня.

Подробнее о налогах можно узнать по номеру 1414 или на странице Instagram @mkdalmaty_dgdalmaty.