Режим ЧС объявлен в селе Жетыжар области Абай

У жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание «сибирская язва». Пациент сдал ПЦР-тест, и на данный момент заболевание не подтверждено, передает со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай МИА «Казинформ».

На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

На данный момент на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села.

Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.

Напоминаем, сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана через употребление зараженной пищи или воды, а также через порезы или царапины на коже.

Всех жителей района призвали полагаться только на официальную информацию.