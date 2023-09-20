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    09:16, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Режим ЧС объявлен в селе Жетыжар области Абай

    У жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание «сибирская язва»
    Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"

    У жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание «сибирская язва». Пациент сдал ПЦР-тест, и на данный момент заболевание не подтверждено, передает со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай МИА «Казинформ».

    На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

    На данный момент на въезде в село Жетыжар установлен санитарный пост и временно ограничен вывоз сельскохозяйственной продукции из села.

    Кроме того, проводится ревизионная работа по выяснению причин возникновения ситуации.

    Напоминаем, сибирская язва не передается воздушно-капельным путем. Она может быть передана через употребление зараженной пищи или воды, а также через порезы или царапины на коже.

    Всех жителей района призвали полагаться только на официальную информацию.

    Теги:
    Абайская область Здравоохранение Происшествия, ЧС
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