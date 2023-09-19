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    09:32, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На 15 суток арестовали директора школы в Павлодарской области

    На 15 суток арестовали директора школы в Павлодарской области
    Фото: МИА "Казинформ"

    Он сел за руль пьяным, что подтвердили результаты экспертизы, передает МИА "Казинформ".

    Из материалов дела следует, что 15 сентября 2023 года директор сельской школы сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На заседании суда свою вину мужчина не признал и настаивал на том, что в этот день не пил спиртное.

    - В судебном заседании правонарушитель свою вину не признал, пояснив, что алкоголь не употреблял. Между тем, доводы водителя в суде опровергнуты заключением судмедэкспертизы, пояснениями должностного лица и видеозаписью с жетона полицейского, - сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара.

    Постановлением суда нарушителя признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 608 Административного кодекса. Он подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

    Теги:
    Суды Павлодарская область
    Автор
    Наталья Зинченко
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