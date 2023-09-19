На 15 суток арестовали директора школы в Павлодарской области

Он сел за руль пьяным, что подтвердили результаты экспертизы, передает МИА "Казинформ".

Из материалов дела следует, что 15 сентября 2023 года директор сельской школы сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На заседании суда свою вину мужчина не признал и настаивал на том, что в этот день не пил спиртное.

- В судебном заседании правонарушитель свою вину не признал, пояснив, что алкоголь не употреблял. Между тем, доводы водителя в суде опровергнуты заключением судмедэкспертизы, пояснениями должностного лица и видеозаписью с жетона полицейского, - сообщили в пресс-службе специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара.

Постановлением суда нарушителя признали виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 608 Административного кодекса. Он подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Постановление суда пока не вступило в законную силу.