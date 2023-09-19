Азербайджан объявил об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Министерство обороны Азербайджанской Республики заявило о продолжении локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе. Министерство иностранных дел Армении оценило озвученные накануне азербайджанской стороной тезисы как дипломатическую подготовку к новой военной эскалации в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сторона Азербайджана

По данным Минобороны Азербайджана, в рамках мероприятий с применением высокоточного оружия выводятся из строя исключительно легитимные военные цели и военная инфраструктура.



Власти Азербайджанской Республики подчеркивают, что формирования вооруженных сил Армении разместили огневые средства вблизи жилых кварталов. В связи с этим Минобороны призывает гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать формирования вооруженных сил Армении.



«Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного SMS-сервиса. В то же время население предупреждают с помощью громкоговорителей и распространяют информационные листовки. Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права. Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.



Также, как отметили в ведомстве, в целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты.



Сторона Армении

В Министерстве иностранных дел Армении сделали заявление в связи с тезисами, озвученными азербайджанской стороной в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса в МИД Азербайджана 18 сентября.



По оценкам МИД Армении, тезисы были похожи на дипломатическую подготовку к новой военной эскалации в регионе, началу конкретных действий, направленных на проведение этнической чистки в Карабахе.



Как подчеркнули власти Армении, в ходе встречи с иностранными дипломатами, аккредитованными в соседней стране, представители Азербайджана заявили, что Республика Армения отвергает все предложения, нацеленные на ослабление напряженности. В ведомстве заявили, что никаких официальных предложений от Азербайджана не поступало.



«Считаем необходимым отметить, что предложение о зеркальном отводе войск от армяно-азербайджанской границы остается в силе, и Республика Армения готова в кратчайшие сроки приступить к обсуждению его реализации», - добавили в МИД Армении.



В МИД Армении назвали ложными утверждения Азербайджана о том, что Республика Армения «установила режим» на территории Карабаха. А помощь Армении Карабаху имеет гуманитарный характер, необходимость которой еще более подтверждается гуманитарным кризисом, вызванным незаконным блокированием Лачинского коридора.

В ведомстве считают, что Азербайджан своими незаконными действиями сам создал этот гуманитарный кризис в Карабахе, препятствуя въезду структур ООН и других международных партнеров. Параллельно с блокадой Лачинского коридора Азербайджан прекратил поставки газа и электроэнергии в Карабах.



«У Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе, а ложные заявления минировании Арменией на территории Азербайджана были отвергнуты постановлением Международного суда от 22 февраля (…) Республика Армения неоднократно заявляла, что не намерена предпринимать агрессивных действий против своих соседей, а военные реформы направлены на обеспечение собственной территориальной безопасности. Что касается ситуации вокруг Нагорного Карабаха, то мы рассматриваем диалог Баку-Степанакерт как средство разрядки напряженности и надеемся, что наши международные партнеры, заинтересованные в региональной стабильности, предпримут дополнительные меры по созданию надежных механизмов для данного диалога», - заключили в МИД Армении.



История конфликта

Карабахский конфликт продолжается с 1988 года, включая два горячих этапа – Первую Карабахскую войну (1992-94) и Вторую Карабахскую войну (2020).

Армения и Азербайджан заявляют свои права на владение территорией.

Ситуация в Карабахе начала ухудшаться в декабре 2022 года из-за блокировки Лачинской дороги – единственного транспортного маршрута, соединяющего Карабах и Армению.

По приблизительным оценкам, озвученным в зарубежных СМИ, в результате двух войн с обеих сторон погибли порядка 32 тысяч человек. Тысячи считаются пропавшими без вести.



