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    15:24, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Опекун незаконно сдавал квартиру ребенка-сироты в СКО

    Казинформ
    Фото: Казинформ

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры проверили соблюдение законодательства в детских домах. Выявили незаконную сдачу квартиры сироты в аренду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, закрепленный акиматом Петропавловска опекун без разрешения органа опеки на протяжении длительного времени незаконно сдавал в аренду квартиру сироты. Продолжил он это даже после того, как вернул ребенка в детский дом, и опекунство было прекращено.

    «По выявленным нарушениям надзорным органом внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о принятии соответствующих мер и привлечении виновных должностных лиц к ответственности. 12 сентября по материалам прокуратуры полиция города Петропавловска начала досудебное расследование по уголовной статье «Злоупотребление правами опекуна или попечителя», - сообщили в надзорном органе.

    В рамках досудебного расследования предстоит установить ущерб, причиненный ребенку. Дело находится на контроле прокуратуры области.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Жилье МВД РК
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