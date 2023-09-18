Опекун незаконно сдавал квартиру ребенка-сироты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры проверили соблюдение законодательства в детских домах. Выявили незаконную сдачу квартиры сироты в аренду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, закрепленный акиматом Петропавловска опекун без разрешения органа опеки на протяжении длительного времени незаконно сдавал в аренду квартиру сироты. Продолжил он это даже после того, как вернул ребенка в детский дом, и опекунство было прекращено.

«По выявленным нарушениям надзорным органом внесено представление об устранении нарушений законности с постановкой вопроса о принятии соответствующих мер и привлечении виновных должностных лиц к ответственности. 12 сентября по материалам прокуратуры полиция города Петропавловска начала досудебное расследование по уголовной статье «Злоупотребление правами опекуна или попечителя», - сообщили в надзорном органе.

В рамках досудебного расследования предстоит установить ущерб, причиненный ребенку. Дело находится на контроле прокуратуры области.