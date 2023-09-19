Всеобщее декларирование: как узнать, принята ли декларация
В Комитете государственных доходов в рамках рубрики «Вопрос недели» ответили на один из топовых вопросов прошедшей недели. Актуальный вопрос касается завершившегося 15 сентября 2023 года срока сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК передает МИА "Казинформ".
Вопрос физического лица: Как и где можно посмотреть принята ли форма 250.00 «Декларация об активах и обязательствах физического лица» и форма 270.00
«Декларация о доходах и имуществе физического лица»)?
Ответ КГД: Уведомление о принятии или непринятии декларации Вы можете посмотреть/скачать через приложение, посредством которого ее представили
либо с помощью любого из указанных приложений:
- e-Salyq Azamat (раздел «Сдать декларацию»/«История подачи ФНО»);
- Web-приложения «Кабинет налогоплательщика» (раздел «Формы
налоговой отчетности»/«Журнал форм»).