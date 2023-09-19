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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:32, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Всеобщее декларирование: как узнать, принята ли декларация

    Всеобщее декларирование
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Комитете государственных доходов в рамках рубрики «Вопрос недели» ответили на один из топовых вопросов прошедшей недели. Актуальный вопрос касается завершившегося 15 сентября 2023 года срока сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК передает МИА "Казинформ".

    Вопрос физического лица: Как и где можно посмотреть принята ли форма 250.00 «Декларация об активах и обязательствах физического лица» и форма 270.00
    «Декларация о доходах и имуществе физического лица»)?
    Ответ КГД: Уведомление о принятии или непринятии декларации Вы можете посмотреть/скачать через приложение, посредством которого ее представили
    либо с помощью любого из указанных приложений:
    - e-Salyq Azamat (раздел «Сдать декларацию»/«История подачи ФНО»);
    - Web-приложения «Кабинет налогоплательщика» (раздел «Формы
    налоговой отчетности»/«Журнал форм»).

    Теги:
    Налоги Министерство финансов
    Автор
    Артем Волков
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