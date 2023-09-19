Всеобщее декларирование: как узнать, принята ли декларация

В Комитете государственных доходов в рамках рубрики «Вопрос недели» ответили на один из топовых вопросов прошедшей недели. Актуальный вопрос касается завершившегося 15 сентября 2023 года срока сдачи декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК передает МИА "Казинформ".

Вопрос физического лица: Как и где можно посмотреть принята ли форма 250.00 «Декларация об активах и обязательствах физического лица» и форма 270.00

«Декларация о доходах и имуществе физического лица»)?

Ответ КГД: Уведомление о принятии или непринятии декларации Вы можете посмотреть/скачать через приложение, посредством которого ее представили

либо с помощью любого из указанных приложений:

- e-Salyq Azamat (раздел «Сдать декларацию»/«История подачи ФНО»);

- Web-приложения «Кабинет налогоплательщика» (раздел «Формы

налоговой отчетности»/«Журнал форм»).