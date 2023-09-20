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    09:38, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Восемь человек погибли на производстве в СКО

    Восемь человек погибли на производстве в СКО
    Фото: МИА "Казинформ"

    В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 21 несчастный случай на производстве, в которых 8 человек погибли и 16 получили травмы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

    Из 16 пострадавших 11 получили травмы тяжелой степени, трое – средней и двое – легкой.

    Среди погибших двое скончались от удара электрическим током. Сразу четыре человека погибли в августе на свинокомплексе в Тайыншинском районе. 

    «От удара электрическим током погибли работник ТОО «Шатило и К» в Жамбылском районе и водитель ТОО «НТС-Бетон». На Петропавловском заводе металлоконструкций машинист мостового крана упал с высоты. Был судебный процесс, инспекция выиграла дело. Доказано 75% вины работодателя. В июле был составлен акт о гибели рабочего на стройке. Хотя сам трагический случай произошел в декабре прошлого года. Были судебные процессы. ТОО «Курылыс сервис» утверждало, что каменщик работал по договору. Но инспекция доказала, что были трудовые отношения», - прокомментировал руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Азат Кушербаев.

    Когда вина работодателя доказана, сторона пострадавшего имеет право на материальные выплаты. При наличии страховки выплачивается компенсация, сумма как раз зависит от процента вины работодателя и работника. Выплаты предусматриваются и коллективным договором. Если возбуждается уголовное дело, то в дальнейшем разбирается полиция.

    В инспекции отметили, что за аналогичный период прошлого года в регионе зарегистрировали 24 несчастных случая, в которых пострадали 30 человек.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия
    Автор
    Олеся Жуковень
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