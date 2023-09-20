Восемь человек погибли на производстве в СКО
В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 21 несчастный случай на производстве, в которых 8 человек погибли и 16 получили травмы, передает корреспондент МИА "Казинформ".
Из 16 пострадавших 11 получили травмы тяжелой степени, трое – средней и двое – легкой.
Среди погибших двое скончались от удара электрическим током. Сразу четыре человека погибли в августе на свинокомплексе в Тайыншинском районе.
«От удара электрическим током погибли работник ТОО «Шатило и К» в Жамбылском районе и водитель ТОО «НТС-Бетон». На Петропавловском заводе металлоконструкций машинист мостового крана упал с высоты. Был судебный процесс, инспекция выиграла дело. Доказано 75% вины работодателя. В июле был составлен акт о гибели рабочего на стройке. Хотя сам трагический случай произошел в декабре прошлого года. Были судебные процессы. ТОО «Курылыс сервис» утверждало, что каменщик работал по договору. Но инспекция доказала, что были трудовые отношения», - прокомментировал руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Азат Кушербаев.
Когда вина работодателя доказана, сторона пострадавшего имеет право на материальные выплаты. При наличии страховки выплачивается компенсация, сумма как раз зависит от процента вины работодателя и работника. Выплаты предусматриваются и коллективным договором. Если возбуждается уголовное дело, то в дальнейшем разбирается полиция.
В инспекции отметили, что за аналогичный период прошлого года в регионе зарегистрировали 24 несчастных случая, в которых пострадали 30 человек.