Восемь человек погибли на производстве в СКО

В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 21 несчастный случай на производстве, в которых 8 человек погибли и 16 получили травмы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Из 16 пострадавших 11 получили травмы тяжелой степени, трое – средней и двое – легкой.

Среди погибших двое скончались от удара электрическим током. Сразу четыре человека погибли в августе на свинокомплексе в Тайыншинском районе.

«От удара электрическим током погибли работник ТОО «Шатило и К» в Жамбылском районе и водитель ТОО «НТС-Бетон». На Петропавловском заводе металлоконструкций машинист мостового крана упал с высоты. Был судебный процесс, инспекция выиграла дело. Доказано 75% вины работодателя. В июле был составлен акт о гибели рабочего на стройке. Хотя сам трагический случай произошел в декабре прошлого года. Были судебные процессы. ТОО «Курылыс сервис» утверждало, что каменщик работал по договору. Но инспекция доказала, что были трудовые отношения», - прокомментировал руководитель отдела контроля безопасности и охраны труда Азат Кушербаев.

Когда вина работодателя доказана, сторона пострадавшего имеет право на материальные выплаты. При наличии страховки выплачивается компенсация, сумма как раз зависит от процента вины работодателя и работника. Выплаты предусматриваются и коллективным договором. Если возбуждается уголовное дело, то в дальнейшем разбирается полиция.

В инспекции отметили, что за аналогичный период прошлого года в регионе зарегистрировали 24 несчастных случая, в которых пострадали 30 человек.