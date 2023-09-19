Землетрясение произошло в Алматинской области

Землетрясение произошло в 149 километрах на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 19 сентября в 06:57.

«Эпицентр землетрясения расположен в 149 километрах на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости: нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В департаменте добавили, что сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:

- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

- если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

- не входите в дома: толчки могут повториться;

- не пользуйтесь лифтами;

- не зажигайте спички, свечи:

- не прикасайтесь к проводам;

- окажите первую помощь пострадавшим.