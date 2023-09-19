РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:49, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Землетрясение произошло в Алматинской области

    Землетрясение произошло в Алматинской области
    Фото: МИА "Казинформ"

    Землетрясение произошло в 149 километрах на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подземные толчки были зафиксированы сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 19 сентября в 06:57.

    «Эпицентр землетрясения расположен в 149 километрах на восток от Алматы на территории Кегенского района в горной местности. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.6. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости: нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    В департаменте добавили, что сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.

    ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:

    - покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
    - если вы на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
    - ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.
    - отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
    - не входите в дома: толчки могут повториться;
    - не пользуйтесь лифтами;
    - не зажигайте спички, свечи:
    - не прикасайтесь к проводам;
    - окажите первую помощь пострадавшим.

    Теги:
    Землетрясение
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!