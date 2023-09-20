Выплаты детям из Нацфонда законодательно утвердили в Казахстане

Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан» во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроектом предусматривается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18-летнего возраста. Основной целью законопроекта является поддержка детей в виде получения ими от государства денежных накоплений на свои специальные счета до достижения ими 18 лет. Дать им возможность улучшить жилищные условия или же получить образование за счет накоплений, - сказал депутат Берик Бейсенгалиев на пленарном заседании Мажилиса.





Законопроект разработан в целях реализации поручения Главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд - детям», предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда (далее - Нацфонд) на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.



Основными целями законопроекта является поддержка молодого поколения граждан Республики Казахстан с целью возможности при достижении ими совершеннолетия улучшить жилищные условия или получить образование за счет накоплений.



Для расчета ежегодных начислений будет использоваться среднегодовая доходность Нацфонда за предыдущие 18 лет к отчетному году. Это уменьшит влияние краткосрочной волатильности на долгосрочную доходность. До достижения ребенком 18 лет начисленные средства будут находиться в Нацфонде и продолжать инвестироваться Национальным банком Республики Казахстан в финансовые инструменты. Средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении 18 лет.



Изъятие средств из Нацфонда будет производиться при достижении ребенком 18 лет в сумме, необходимой для перечисления и использования и в пределах накопленных средств.



Учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений на целевые накопительные счета, выплаты целевых накоплений будет осуществлен Единым накопительным пенсионный фондом (далее - АО «ЕНПФ»).



В рабочую группу поступило более 100 предложений, которые были рассмотрены на девяти заседаниях рабочей группы и на расширенном заседании комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также ряда неправительственных организаций.





