Ангелина Лукас отправила в «нокдаун» десантников

В следующий раз на ринг чемпионка мира по боксу Ангелина Лукас выйдет в десантной тельняшке и с голубым беретом на голове. Об этом она заявила на встрече с солдатами-десантниками, которая состоялась в десантно-штурмовой бригаде в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Обаятельная и привлекательная спортсменка своей очаровательной улыбкой восхитила всех военнослужащих, присутствовавших в зале. А когда рассказала, что выросла в семье десантников, где голубой берет с гордостью носили и дед, и отец, то окончательно покорила сердца воинов.

Все детство меня сопровождали строгая дисциплина и правила. Мой папа служил в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Он участвовал в первой миротворческой миссии Казахстана на таджико-афганской границе и очень много рассказывал о своей службе, – отметила Ангелина Лукас.

Спортсменка рассказала о том, что давно мечтала побывать в воинской части. Командир 38-й десантно-штурмовой бригады подполковник Данияр Карманов провел экскурсию, показал гостье воздушно-десантный комплекс и учебные классы. Рассказал о назначении различных парашютных систем и помог чемпионке примерить парашют.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Эта встреча, на которой присутствуют солдаты, дети военнослужащих, воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», очень важна для меня. 28 октября в Стамбуле состоится очень ответственный бой за титул WBC Silver с Даниелой Асенжо из Чили. Сегодняшнее мероприятие вдохновляет меня, пропитывает настоящим десантным духом. Теперь я уверена, что буду ощущать поддержку военнослужащих Десантно-штурмовых войск и выйду на ринг в десантной тельняшке и голубом берете, – отметила чемпионка мира.

Кроме того, Ангелина Лукас поделилась планами на будущее, рассказав, что думает продолжать спортивную карьеру в качестве армейского спортсмена в составе Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В завершение встречи с именитой спортсменкой командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмас Джумакеев одел на голову Ангелине главный атрибут десантника – берет и подарил тельняшку.