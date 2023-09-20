Не блокировать все счета должников по соцплатежам призывает депутат
Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков призвал пересмотреть механизм блокировки счетов должников по выплатам социальных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Казахстане применяется практика, когда в случае возникновения задолженности по социальным платежам, таким как обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские страхования у налогоплательщика при наступлении сроков платежа Комитет государственных доходов в автоматическом режиме осуществляет блокировку счетов. Эта практика является избыточной, поскольку зачастую задолженность по социальным платежам даже в сотни тенге блокирует счета с хранящимися на них миллионами тенге, - сказал Ерлан Стамбеков в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, это парализует деятельность предприятий, чрезвычайно затрудняет жизнь путешественников, которые оказываются не в состоянии оплачивать еду и жилье, да и в целом, в результате глубокого проникновения безналичных платежей в повседневную жизнь, необоснованно ограничивает права граждан Казахстана.
Ситуация, когда из-за небольшой задолженности по социальным платежам без решения суда блокируются счета с многократно превышающими такую задолженность суммами денег, которые являются собственностью налогоплательщиков, выглядит сомнительно и с правовой точки зрения. Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрен такой инструмент, как платежное требование. Считаю необходимым использовать этот инструмент для взимания задолженности по социальным платежам, равной величине задолженности по этим платежам, в рамках которых и необходимо блокировать средства. При этом порочная практика наложения ареста на все счета налогоплательщика должна быть прекращена и заменена на наложение ареста на сумму задолженности по социальным платежам на одном или нескольких счетах, без ареста всех денег налогоплательщика, - считает депутат.