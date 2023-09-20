Не блокировать все счета должников по соцплатежам призывает депутат

Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков призвал пересмотреть механизм блокировки счетов должников по выплатам социальных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане применяется практика, когда в случае возникновения задолженности по социальным платежам, таким как обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские страхования у налогоплательщика при наступлении сроков платежа Комитет государственных доходов в автоматическом режиме осуществляет блокировку счетов. Эта практика является избыточной, поскольку зачастую задолженность по социальным платежам даже в сотни тенге блокирует счета с хранящимися на них миллионами тенге, - сказал Ерлан Стамбеков в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.



По его словам, это парализует деятельность предприятий, чрезвычайно затрудняет жизнь путешественников, которые оказываются не в состоянии оплачивать еду и жилье, да и в целом, в результате глубокого проникновения безналичных платежей в повседневную жизнь, необоснованно ограничивает права граждан Казахстана.