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    17:35, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Не блокировать все счета должников по соцплатежам призывает депутат

    Не блокировать все счета должников по соцплатежам призывает депутат

    Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков призвал пересмотреть механизм блокировки счетов должников по выплатам социальных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Казахстане применяется практика, когда в случае возникновения задолженности по социальным платежам, таким как обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские страхования у налогоплательщика при наступлении сроков платежа Комитет государственных доходов в автоматическом режиме осуществляет блокировку счетов. Эта практика является избыточной, поскольку зачастую задолженность по социальным платежам даже в сотни тенге блокирует счета с хранящимися на них миллионами тенге, - сказал Ерлан Стамбеков в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.


    По его словам, это парализует деятельность предприятий, чрезвычайно затрудняет жизнь путешественников, которые оказываются не в состоянии оплачивать еду и жилье, да и в целом, в результате глубокого проникновения безналичных платежей в повседневную жизнь, необоснованно ограничивает права граждан Казахстана.



    Ситуация, когда из-за небольшой задолженности по социальным платежам без решения суда блокируются счета с многократно превышающими такую задолженность суммами денег, которые являются собственностью налогоплательщиков, выглядит сомнительно и с правовой точки зрения. Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрен такой инструмент, как платежное требование. Считаю необходимым использовать этот инструмент для взимания задолженности по социальным платежам, равной величине задолженности по этим платежам, в рамках которых и необходимо блокировать средства. При этом порочная практика наложения ареста на все счета налогоплательщика должна быть прекращена и заменена на наложение ареста на сумму задолженности по социальным платежам на одном или нескольких счетах, без ареста всех денег налогоплательщика, - считает депутат.

    Теги:
    Мажилис Общество
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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