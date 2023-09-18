В Казахстане участились попытки подкупа полицейских - МВД

Как повлиял на работу казахстанских полицейских механизм внедрения проверки на добропорядочность integrity check, рассказал на брифинге начальник управления Департамента собственной безопасности МВД РК Адильгожа Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в феврале прошлого года Главой государства утверждена Концепция антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Планом действий по её реализации предусмотрена проработка механизма внедрения проверки на добропорядочность integrity check.



- Наряду с добросовестным исполнением своих обязанности в рамках Integrity Check обеспечивается превенция коррупции в собственных рядах. У личного состава повысился антикоррупционный иммунитет. В 6 раз с 82 до 504 увеличилось число сообщений сотрудников о попытках их подкупа. По 99 фактам начаты досудебные расследования, - сказал Адильгожа Кусаинов.



Согласно озвученным данным, впервые за последние несколько лет уровень коррупции снизился в патрульной полиции на 38% и миграционной службе на 74%.



- К примеру, старший следователь ДП города Алматы обратился с рапортом о том, что подозреваемый предложил ему 2 млн тенге за прекращение уголовного дела.Такая же сумма предложена начальнику районного отдела полиции ДП Восточно-Казахстанской области за увод от уголовной ответственности, который отказался от денежных средств и предупредил взяткодателя об уголовно-правовых последствиях. Начальник отряда ДУИС по Акмолинской области также отказал осужденному пронести на территорию учреждения 10 мобильных телефонов за 600 тыс. тенге, - аргументировал Адильгожа Кусаинов.



Отмечено, что данные факты зарегистрированы в установленном порядке и по ним проведены соответствующие проверки. Таким образом, запущен полноценный процесс формирования у личного состава коррупционной устойчивости.



- Реализация пилотного проекта способствует повышению уровня доверия граждан к МВД, что соответствует принципам клиенто-ориентированности и созданию Сервисной модели полиции. Наши сотрудники знают, что их проверяют на добропорядочность, поэтому обо всех коррупционных правонарушениях они незамедлительно сообщают в службу собственной безопасности. За дачу взятки полицейским предусмотрена уголовная ответственность по статье 367 УК, - добавил Адильгожа Кусаинов.



По данным МВД, санкция данной статьи предусматривает штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.