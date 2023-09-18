КСЖ Freedom Life создала новых супергероев

16 сентября в Алматы на семейном фестивале Арбужай, КСЖ Freedom Life представила в виде медвежонка – супергероя новый символ программы образовательного накопительного страхования жизни Freedom University, передает МИА "Казинформ".

На территории Hide Park появились две инсталляции в виде больших медвежат -супергероев Фридом. Их расписали известные казахстанские художники Мария Ильницкая @mimi.ilnitskaya и Андрей Repas @andrew.repas. Главным элементом героев инсталляции представлен защитный щит в форме логотипа компании. Медвежата стали новым символом надежности и заботы, которые предоставляет программа накопительного страхования жизни Freedom University.

Программа НСЖ Freedom University действует в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). С ее помощью можно копить на обучение в колледже или университете с гарантированной годовой эффективной ставкой 8%. При этом, сумма накоплений в течение срока страхования ежегодно растет на сумму государственной премии в размере 5% от расчетной суммы, которая включает оплаченные премии и инвестиционный доход, регулируемый законодательством. Чтобы копить с помощью ГОНС, родителю нужно определить период страхования (от 3 до 20 лет), сумму взноса и периодичность его оплаты (единовременно, раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в год). После заключается договор со страховой компанией, по которому начисляется премия от государства на срок, не превышающий 20 лет. По условиям договора, страховая выплата производится полностью вне зависимости от дожития страхователя.

Фото: КСЖ Freedom Life

По словам Председателя Правления КСЖ Freedom Life Азамата Ердесова, инсталляции в форме медведей-супергероев стали не просто украшением площадки алматинского фестиваля, но и способом для привлечения внимания к важной теме страхования и накопления на высшее образование для детей:

«Для взрослых игрушка из детства – это напоминание о беззаботном времени и заботе родителей. С развитием финансовой грамотности и появлением технологичных сервисов можно позаботиться о будущем своего ребенка по-новому. Программа Freedom University в рамках ГОНС представляет собой уникальный финансовый инструмент, который поможет справиться с этой задачей. Программа сочетает в себе накопление средств для обучения ребенка и страхование жизни. С ней даже в самых непредсказуемых ситуациях дети будут под надежной защитой, и в любом случае смогут отучиться в выбранном вузе», - отметил глава КСЖ Freedom Life.

Помимо росписи инсталляций, сотрудники компании провели для детей бесплатные занятия по финансовой грамотности в рамках образовательного лагеря Freedom Camp. А в конце устроили конкурс на лучшую детскую работу. По его условиям участники раскрасили бумажных мишек на тематику будущей профессии. У кого-то получился мишка-доктор, мишка-пилот или мишка – IT специалист. Обладателей трех самых интересных рисунков наградили фирменными подарками.

Также, в конце фестиваля на странице ffin.life в Инстаграме провели еще один конкурс. Участники представили креативные фото с медведями, которых расписали на фестивале. По окончанию розыгрыша организаторы провели голосование на странице ffin.life в историях. Три участника с публикациями, набравшими большее количество голосов, получили фирменные светильники в форме медвежат.

Ранее, 26 августа, КСЖ Freedom Life представила свои инсталляции на фестивале Арбужай в Астане. Тогда роспись медвежат отразила тематику программы накопительного страхования жизни Freedom University – выбор будущей профессии и обучение в вузе по желанной специальности.