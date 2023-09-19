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    03:27, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Тест-драйв лодки едва не унес жизни четырех жителей Петропавловска

    Воскресная прогулка на лодке под парусом едва не закончилась драмой в СКО
    Фото: pixabay.com

    Воскресная прогулка на лодке под парусом едва не закончилась драмой. Мужчина и трое детей едва не погибли из-за резкого ветра, который унес лодку в прибрежные камыши, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС СКО.

    Неожиданность произошедшего вызвала панику в рядах новоявленных путешественников. Высокие камыши скрывали берег, сухая поросль тростника могла в любой момент проткнуть резиновые борта, ветер не стихал. Ситуация требовала оперативного реагирования.

    На помощь терпящим бедствие пришли спасатели оперативно-спасательного отряда Ербулат Нагуманов и Думан Жиенмурзин.

    «Через 5 минут мы были уже на месте происшествия. Успокоил людей, объяснив, что бояться нечего, скоро будем на берегу, в безопасности. Одного из ребят посадил к себе в лодку. Надежно закрепив буксировочный трос, доставил лодку с пассажирами на пляж», - рассказал о проделанной работе Ербулат Амангельдинович.

    Он провел со спасенными профилактическую беседу, напомнив о правилах безопасности на воде.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДЧС Петропавловск Дети
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