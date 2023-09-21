Бухгалтеры двух детских учреждений присвоили миллионы в Павлодарской области

Бухгалтер ясли-сада перевела на свой счет 8 миллионов тенге, а ее коллега из детской деревни семейного типа в Павлодаре перечислил себе 4 миллиона тенге. Нарушения выявил госаудит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аудиторская проверка, проведенная в яслях «Балдаурен», показала, что главный бухгалтер учреждения проводила оплату по несуществующим товарам, а в реквизитах указывала номера своих банковских счетов. За это женщина получит реальный срок.

- Сумма хищения составила более 8 миллионов тенге. По итогам аудит главный бухгалтер привлечен к уголовной ответственности и на основании решения суда, вступившего в законную силу, приговорена к трем годам ограничения свободы - сообщили в департаменте внутреннего государственного аудита по Павлодарской области.

На два года осудили бухгалтера КГУ «Детская деревня семейного типа города Павлодара». Здесь сработала та же схема: бухгалтер присваивал деньги, якобы оплачивая необходимые товары.

- Главный бухгалтер на системной основе и продолжительное время производил хищение бюджетных средств путем перечисления на свой личный карт-счет, сумма хищения составила более 4 миллионов тенге, - прокомментировали в департаменте.

Также сотрудники департамента выяснили, что работники сельского акимата необоснованно перечислили одному из поставщиков 5 миллионов тенге. Произошло это в Александровском сельском округе Щербактинского района.

По документам работы были выполнены в полном объеме, на деле - нет. Необоснованно уплаченные средства возвращены в бюджет.