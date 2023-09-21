Общественный контроль: могут ли казахстанцы подать петицию об отставке чиновника

- Согласно законам, сейчас они косвенно граждане могут на этой действовать, вы знаете сейчас идет выборность акимов сельских округов, акимов районов, также любой министр, когда утверждается на должность, проходит согласование в Парламенте, который тоже выбран народом, так что здесь косвенно уже участие граждан уже здесь имеется, - сказал Данияр Кадиров на брифинге в Сенате.

Он исключил возможность подачи такой петиции напрямую, от населения.

- В законе это четко прописано, нет. Почему они не смогут, потому что есть конституционный закон, есть конституционные права Президента, Правительства и двух палат Парламента, также взяли из практики из национального законодательства, в этом направлении даже референдумы не могут проводится, это решается другим национальным законодательством. А в других случаях можно подавать, но именно в те должности, которые входят в ведение Президента, двух палат Парламента и Правительства, петиция подаваться не может согласно закону о выборах и референдуме, - уточнил вице-министр.



