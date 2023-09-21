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    11:59, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Общественный контроль: могут ли казахстанцы подать петицию об отставке чиновника

    правительство
    Фото: МИА "Казинформ"

    Вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров прокомментировал возможность подачи петиции об отставке того или иного чиновника в рамках одобренного сегодня Закона «Об общественном контроле», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Согласно законам, сейчас они косвенно граждане могут на этой действовать, вы знаете сейчас идет выборность акимов сельских округов, акимов районов, также любой министр, когда утверждается на должность, проходит согласование в Парламенте, который тоже выбран народом, так что здесь косвенно уже участие граждан уже здесь имеется, - сказал Данияр Кадиров на брифинге в Сенате.

    Он исключил возможность подачи такой петиции напрямую, от населения.

    - В законе это четко прописано, нет. Почему они не смогут, потому что есть конституционный закон, есть конституционные права Президента, Правительства и двух палат Парламента, также взяли из практики из национального законодательства, в этом направлении даже референдумы не могут проводится, это решается другим национальным законодательством. А в других случаях можно подавать, но именно в те должности, которые входят в ведение Президента, двух палат Парламента и Правительства, петиция подаваться не может согласно закону о выборах и референдуме, - уточнил вице-министр.

    Теги:
    Правительство РК Общество Госслужба Минкультуры
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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