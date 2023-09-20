Безопасность детских площадок проверили в школах СКО

Во всех школах Северо-Казахстанской области перед началом учебного года проверили надежность и готовность спортивных площадок и инвентаря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О результатах проверки, которая проходила с 15 по 20 августа, сообщили в пресс-службе управления образования. По данным ведомства, в каждой школе создали комиссии, в состав которых вошли представители администрации, попечительского совета, учителя физической культуры. Составлены акты о техническом состоянии спортивного оборудования школ.

«Согласно актам, предоставленным отделами образования, во всех 452 школах проверили надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов, волейбольных растяжек и другого спортивного оборудования. Соответствуют требованиям. Нарушений использования не выявлено. Имеются плоскостные сооружения - футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки - у которых нет правоустанавливающих документов, так как они не находятся на балансе. Часть спортивных сооружений в сельской местности не соответствуют предъявляемым требованиям. В частности, не соответствуют размеры либо они являются самодельными. Имеются мини-футбольные площадки, требующие ремонта сетки ограждения, местами замены искусственного газона, волейбольные, баскетбольные площадки, требующие обновления разметки. По каждому замечанию даны сроки для их устранения в зависимости от суммы финансовой потребности», - сообщили в пресс-службе.

Ранее, с 26 июня по 5 июля, в регионе работала комиссия Министерства физической культуры и спорта РК, которая проводила инвентаризацию спортивных сооружений. Осмотрели около трех тысяч объектов в 13 районах и Петропавловске.

Дополнительно в августе работала комиссия по проверке подготовки учреждений образования к новому учебному году, созданная управлением образования. В нее вошли сотрудники департамента полиции, СЭС, ЧС, методисты и специалисты отделов образования. Всего было 16 групп в количестве 75 человек. Мониторинговые группы проверяли спортивные сооружения, готовность школ к новому учебному году, наличие системы безопасности.

Всего в системе образования есть 2 145 спортивных сооружения. В том числе 404 типовых спортзала, 154 пришкольных стадионов, 255 гимнастических городков, 996 спортивных площадок и другие сооружения.

Похожая работа проводится ежегодно в спортивных учреждениях. По информации руководителя управления физической культуры и спорта в 31 подведомственной организации проверили состояние спортивного инвентаря и оборудования. Замечаний по объектам не имеется.

«Ежегодно перед началом учебного года спортивными организациями области создается комиссия по осмотру сооружений, инвентаря, оборудования организации на предмет их соответствия требованиями безопасности. По результатам работы комиссии создается акт о готовности к работе. При проверках особое внимание обращается на состояние несущих поверхностей и конструкций спортивного объекта, к которым крепится оборудование, крепление инвентаря и оборудования к поверхностям, сохранность и исправность конструкции оборудования - особенно соединений, хомутов, движущихся элементов, состояние покрытий, деревянных и металлических поверхностей. Определяется соответствие оборудования и инвентаря требованиям СанПиН, спортивных технологий, возрастным и психофизиологическим особенностям обучающихся», - добавил С.Мелехов.

Напомним, после трагического случая в Астане, когда на ребенка упали футбольные ворота на спортивной площадке, в Министерстве просвещения заявили о проверке спортплощадок и инвентаря во всех школах страны.