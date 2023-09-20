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    14:02, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нарушения выявлены на сибиреязвенных захоронениях в двух регионах страны

    захоронения сибирской язвы
    Фото: Комитет ветеринарного контроля и надзора

    Нарушения правил на местах сибиреязвенных захоронений выявила мониторинговая группа антикоррупционной службы.  В частности в Талгарском районе Алматинской области несмотря на предписания уполномоченного органа, местные исполнительные органы не предприняли никаких действий для исправления нарушений, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Комитета ветеринарного контроля и надзора.

    По итогам мониторинга, согласно законодательству Талгарская районная территориальная инспекция накладывает обязательство на районный акимат, в конкретные сроки исправить выявленные несоответствия, на объектах сибиреязвенных захоронений.

    Отмечается, что строительство ограждений, предупреждающих знаков и соблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных норм на захоронениях сибирской язвы входят в компетенцию местных исполнительных органов.

    Кроме того, в г. Текели Жетысуской области при проверке аналогичных мест захоронения, нарекания возникли у территориальной инспекции и антикоррупционной службы. Направлены письма в адрес акима города с требованием оградить захоронения сибирской язвы и привести в соответствие с санитарными нормами.

    В Жетысуской области зарегистрировано 158 очагов сибирской язвы и 134 места захоронения. Большая часть таких объектов огорожена, имеются соответствующие таблички с предупреждением. Часть захоронений зарегистрирована в личных подворьях и внесена в автоматизированную информационную систему государственного земельного кадастра.

    В 2023 году департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу провели анализ 790 проб почвы из захоронений сибирской язвы, результаты исследований оказались отрицательными.

    В целом по Казахстану установлено 2571 захоронение сибирской язвы. Все они обозначены опознавательными знаками и ограждены.

    Ранее сообщалось о том, что у жителя села Жетыжар Бескарагайского района имеются подозрения на заболевание «сибирская язва».

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